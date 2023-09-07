Уровень воды в реке Туре в Тюмени стал подниматься после рекордного снижения

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Уровень воды в реке на 6 сентября 2023 года составлял -85 сантиметров. В течение недели спад воды был непрерывающимся. По данным сервиса Allrivers, сейчас обмеление остановилось.
Утром 7 сентября уровень воды поднялся до -84 сантиметров.
Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге была угроза обмеления городского водохранилища, из-за чего местные жители могли остаться без воды.
На случай критической ситуации в Челябинской области выразили готовность поделиться с екатеринбуржцами своим резервным трубопроводом.