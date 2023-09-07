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Updated Сегодня, 05:48

Уровень воды в реке Туре в Тюмени стал подниматься после рекордного снижения

Уровень воды в реке Туре в Тюмени стал подниматься после рекордного снижения

7 сентября 2023, 05:48
Фото: 1MI
В Тюмени начал подниматься уровень воды в реке Тура после того, как он опустился до рекордного минимума.

Уровень воды в реке на 6 сентября 2023 года составлял -85 сантиметров. В течение недели спад воды был непрерывающимся. По данным сервиса Allrivers, сейчас обмеление остановилось.

Утром 7 сентября уровень воды поднялся до -84 сантиметров.

Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге была угроза обмеления городского водохранилища, из-за чего местные жители могли остаться без воды.

На случай критической ситуации в Челябинской области выразили готовность поделиться с екатеринбуржцами своим резервным трубопроводом.

Без воды из-за обмеления водохранилища могут остаться жители Екатеринбурга
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#Происшествия#Экология#Река#Тюмень#ЧП#Рекорд#Водоем#Река Тура#Уровень воды#Елизавета Зиборова#Обмеление#Инцидент
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