В Богдановиче открылся новый путепровод над железной дорогой

По словам губернатора региона Евгения Куйвашева, к 2025 году начнет работу обход Богдановича, благодаря которому будет разгружена дорожная сеть. Пока в настоящее время идет его строительство, путепровод обеспечит комфортный проезд автомобилистам по этой дороге.