tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

В Богдановиче открылся новый путепровод над железной дорогой

В Богдановиче открылся новый путепровод над железной дорогой

7 сентября 2023, 15:40
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В районе Богдановича в Свердловской области запустили движение на новом путепроводе над железной дорогой. Открытие состоялось 7 сентября 2023 года.

Данный участок дороги должен увеличить пропускную способность. Так как путепровод проходит над железнодорожным переездом, он избавит свердловчан от больших пробок, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По словам губернатора региона Евгения Куйвашева, к 2025 году начнет работу обход Богдановича, благодаря которому будет разгружена дорожная сеть. Пока в настоящее время идет его строительство, путепровод обеспечит комфортный проезд автомобилистам по этой дороге.

Напомним, к декабрю 2023 года в Свердловской области запустят обгонный участок в районе населенных пунктов Лосиный и Ключевский. А в 2024 году начнет работу второй обгонный участок.

Стали известны сроки запуска путепровода и обгонных участков на Режевском тракте
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге будут перекрыты некоторые дороги из-за «Кросса наций»Трамвайное движение на Тагилстрое в Нижнем Тагиле планируют запустить в сентябреСветофоры временно перестанут работать в Нижнем Тагиле
#Транспорт#Дорога#Работа#Открытие#Богданович#Ж/д переезд#Переезд#Железная дорога#Дорожное движение#Запуск#Елизавета Зиборова#Путепровод#Автомобили#Автомобилисты#Пробки
Подпишитесь
Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза
Вчера, 12:25
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
Вчера, 03:07
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
4 сентября, 11:39
У пострадавшей в столкновении с катером сапбордистки из Тагила началась реабилитация
Сегодня, 07:02
Благоустройство дворов на Вагонке и ГГМ в Нижнем Тагиле завершится в начале октября
Вчера, 16:36
«Код будущего»: на Госуслугах стартовал прием на бесплатные курсы программирования
Вчера, 10:31