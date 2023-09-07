В Богдановиче открылся новый путепровод над железной дорогой

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Данный участок дороги должен увеличить пропускную способность. Так как путепровод проходит над железнодорожным переездом, он избавит свердловчан от больших пробок, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.
По словам губернатора региона Евгения Куйвашева, к 2025 году начнет работу обход Богдановича, благодаря которому будет разгружена дорожная сеть. Пока в настоящее время идет его строительство, путепровод обеспечит комфортный проезд автомобилистам по этой дороге.
Напомним, к декабрю 2023 года в Свердловской области запустят обгонный участок в районе населенных пунктов Лосиный и Ключевский. А в 2024 году начнет работу второй обгонный участок.