В Екатеринбурге будет ограничена продажа алкоголя из-за «Кросса наций»

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Спортивные соревнования пройдут в честь Всемирного дня бега. Указ о запрете на продажу спиртного подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Реализация алкоголя будет запрещена с 8: 00 до 15: 30 в магазинах, которые находятся на улицах Малышева, Гагарина, Восточной, Первомайской, а также на проспекте Ленина.
Напомним, на вышеперечисленных улицах во время соревнований будет перекрыто автомобильное движение.