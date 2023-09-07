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Updated Сегодня, 14:59

В Екатеринбурге будет ограничена продажа алкоголя из-за «Кросса наций»

В Екатеринбурге будет ограничена продажа алкоголя из-за «Кросса наций»

7 сентября 2023, 14:59
Фото: 1MI
В Екатеринбурге временно ограничат реализацию алкогольных напитков из-за ежегодного мероприятия «Кросс наций» 16 сентября 2023 года.

Спортивные соревнования пройдут в честь Всемирного дня бега. Указ о запрете на продажу спиртного подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Реализация алкоголя будет запрещена с 8: 00 до 15: 30 в магазинах, которые находятся на улицах Малышева, Гагарина, Восточной, Первомайской, а также на проспекте Ленина.

Напомним, на вышеперечисленных улицах во время соревнований будет перекрыто автомобильное движение.

В Екатеринбурге будут перекрыты некоторые дороги из-за «Кросса наций»
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#Город#Соревнования#Алкоголь#Магазин#Постановление#Мероприятие#Запрет#Продажа#Ограничение#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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