В Екатеринбурге булочки «СМАК» пропали с полок магазинов

Руководитель предприятия Владилен Фуфаров подтвердил проблему с поставками булок, объяснив ее «техническим сбоем». Он добавил, что это коснулось лишь упомянутой торговой сети, и заверил, что уже в пятницу выпечка вновь появится на прилавках, пишет Е1.