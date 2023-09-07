В Екатеринбурге булочки «СМАК» пропали с полок магазинов

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
ОАО «СМАК» приостановил поставку продукции во все торговые сети, — говорится в объявлении в «Пятерочке» на улице Куйбышева.
В объявлении уточняется, что хлебокомбинат возобновит поставки продукции в магазин не ранее 9 сентября.
Руководитель предприятия Владилен Фуфаров подтвердил проблему с поставками булок, объяснив ее «техническим сбоем». Он добавил, что это коснулось лишь упомянутой торговой сети, и заверил, что уже в пятницу выпечка вновь появится на прилавках, пишет Е1.