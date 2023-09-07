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Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

В Екатеринбурге булочки «СМАК» пропали с полок магазинов

В Екатеринбурге булочки «СМАК» пропали с полок магазинов

7 сентября 2023, 12:13
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга заметили исчезновение из супермаркетов выпечки от местного производителя «СМАК».
ОАО «СМАК» приостановил поставку продукции во все торговые сети, — говорится в объявлении в «Пятерочке» на улице Куйбышева.

В объявлении уточняется, что хлебокомбинат возобновит поставки продукции в магазин не ранее 9 сентября.

Руководитель предприятия Владилен Фуфаров подтвердил проблему с поставками булок, объяснив ее «техническим сбоем». Он добавил, что это коснулось лишь упомянутой торговой сети, и заверил, что уже в пятницу выпечка вновь появится на прилавках, пишет Е1.

#Экономика#Комбинат#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Булочки
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