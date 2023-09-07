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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Сурикова на полтора месяца

В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Сурикова на полтора месяца

7 сентября 2023, 16:04
Фото: 1MI
В Екатеринбурге продлили перекрытие транспортного движения на улице Сурикова на полтора месяца.

Данный дорожный участок закрыли 24 июля 2023 года. Сперва открыть движение планировалось 15 августа, потом открытие перенесли на 15 сентября, а сейчас продлили до конца октября, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Движение сейчас перекрыто в связи со строительством ливневки. При этом, по словам сотрудников мэрии, данное ограничение на транспортном движении не отразится, так как участок можно будет объехать.

Напомним, 16 сентября 2023 года в Екатеринбурге на некоторых улицах перекроют дорог из-за «Кросса наций».

В Екатеринбурге будут перекрыты некоторые дороги из-за «Кросса наций»
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