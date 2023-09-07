В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Сурикова на полтора месяца

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Данный дорожный участок закрыли 24 июля 2023 года. Сперва открыть движение планировалось 15 августа, потом открытие перенесли на 15 сентября, а сейчас продлили до конца октября, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Движение сейчас перекрыто в связи со строительством ливневки. При этом, по словам сотрудников мэрии, данное ограничение на транспортном движении не отразится, так как участок можно будет объехать.
Напомним, 16 сентября 2023 года в Екатеринбурге на некоторых улицах перекроют дорог из-за «Кросса наций».