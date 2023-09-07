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В Екатеринбурге запущен первый трамвай по новой линии в Академическом районе

В Екатеринбурге запущен первый трамвай по новой линии в Академическом районе

7 сентября 2023, 05:11
Фото: Администрация Екатеринбурга
В Академическом районе Екатеринбурга состоялся технический запуск первого трамвая по новой линии 6 сентября 2023 года.

Для обеспечения комфортного передвижения екатеринбуржцев по городу около Преображенского парка ветку соединили с Широкой речкой, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Фото: Администрация Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов также отметил, что данная трамвайная ветка повышает уровень привлекательности жизни в Академическом. Трамвай будет ездить по маршруту от Преображенского парка до улицы Мичурина. Ему будет присвоен №22.

Напомним, 15 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле вновь будет запущен трамвай на Тагилстрое.

Трамвайное движение на Тагилстрое в Нижнем Тагиле планируют запустить в сентябре
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#Транспорт#Маршрут#Трамвай#Трамвайные пути#Общественный транспорт#Запуск#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Академический район#Трамвайное движение#Новая линия
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