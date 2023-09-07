В Екатеринбурге запущен первый трамвай по новой линии в Академическом районе

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов также отметил, что данная трамвайная ветка повышает уровень привлекательности жизни в Академическом. Трамвай будет ездить по маршруту от Преображенского парка до улицы Мичурина. Ему будет присвоен №22.