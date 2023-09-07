В Госдуме призвали обучить россиян тушить пожары из-за атак БПЛА

Сергей Колунов, депутат от фракции «Единая Россия» и член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, считает, что нужно уделить особое внимание многоквартирным домам. В настоящее время огнетушители в таких домах устанавливаются только по инициативе жильцов. Парламентарий предлагает размещать дополнительные огнетушители в подъездах жилых домов, особенно на первых и последних этажах, у выходов на улицу и крыше, чтобы быть готовыми к любым экстренным ситуациям.