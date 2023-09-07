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Published Сегодня, 05:39

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Updated Сегодня, 05:41

В Госдуме призвали обучить россиян тушить пожары из-за атак БПЛА

7 сентября 2023, 05:39
В Госдуме высказали идею о необходимости обучения россиян тушению пожаров в связи с возможными атаками БПЛА. Предлагается установить дополнительные огнетушители в отделах МВД для защиты от ударов беспилотников.

Однако, помимо этого, есть и другие места, где следует усилить пожарную безопасность, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сергей Колунов, депутат от фракции «Единая Россия» и член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, считает, что нужно уделить особое внимание многоквартирным домам. В настоящее время огнетушители в таких домах устанавливаются только по инициативе жильцов. Парламентарий предлагает размещать дополнительные огнетушители в подъездах жилых домов, особенно на первых и последних этажах, у выходов на улицу и крыше, чтобы быть готовыми к любым экстренным ситуациям.

Однако, просто наличие огнетушителей недостаточно. Также важно обучить граждан правильному и эффективному использованию этих средств. Колунов призывает проводить информационную работу и обучение жителей. Он предлагает разместить в подъездах краткие, но понятные инструкции по пользованию огнетушителями и пожарными рукавами, а также организовать открытые тренировки для жителей, чтобы показать, как правильно использовать средства пожаротушения.

Средства пожарной безопасности и знания обращения с ними могут спасти жизни в чрезвычайных ситуациях, возникающих не только из-за атак БПЛА, но и по другим причинам.

Андрей Альшевских, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, подчеркивает важность поддержания высокого уровня пожарной безопасности в стране независимо от наличия дронов и других обстоятельств.

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