tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

В Каменске-Уральском опросили подозреваемого в убийстве школьницы

В Каменске-Уральском опросили подозреваемого в убийстве школьницы

7 сентября 2023, 09:16
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском допросили велосипедиста, который подозревается в убийстве 16-летней девушки.

Тело школьницы было найдено в яме в лесу ночью 9 августа. Девушка вернулась на электричке из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, вышла из поезда и пошла домой пешком, но так и не добралась до пункта назначения, пишет Е1.

По камерам стражам порядка удалось выяснить, что велосипедист следил за девушкой до самого леса. Однако в результате он признался только в краже ее телефона.

На допросах велосипедист сообщал, что он якобы подъехал, окликнул ее, увидел, что она без сознания, и забрал себе ее телефон. Также он сообщал следователям, что подумал, что школьница пьяная.

Телефон не смог разблокировать и припрятал до поры до времени. Потом, когда из новостей узнал, что произошло, перепугался и никому ничего не стал рассказывать, — добавил источник издания.

Подозреваемый прошел проверку на детекторе лжи. По ее результатам, в целом мужчина говорит правду, утверждает источник. Точку в этом деле может поставить экспертиза, которая еще не окончена.

Названа новая версия гибели 16-летней девушки в Каменске-Уральском
Узнать подробнее
#Происшествия#Каменск-Уральский#Полиция#Лес#Убийство#Экспертиза#Кража#Школьница#Допрос#Велосипедист#Телефон#Детектор лжи#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза
Вчера, 12:25
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
Вчера, 03:07
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
4 сентября, 11:39
У пострадавшей в столкновении с катером сапбордистки из Тагила началась реабилитация
Сегодня, 07:02
Благоустройство дворов на Вагонке и ГГМ в Нижнем Тагиле завершится в начале октября
Вчера, 16:36
«Код будущего»: на Госуслугах стартовал прием на бесплатные курсы программирования
Вчера, 10:31