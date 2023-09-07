В Каменске-Уральском опросили подозреваемого в убийстве школьницы

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Тело школьницы было найдено в яме в лесу ночью 9 августа. Девушка вернулась на электричке из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, вышла из поезда и пошла домой пешком, но так и не добралась до пункта назначения, пишет Е1.
По камерам стражам порядка удалось выяснить, что велосипедист следил за девушкой до самого леса. Однако в результате он признался только в краже ее телефона.
На допросах велосипедист сообщал, что он якобы подъехал, окликнул ее, увидел, что она без сознания, и забрал себе ее телефон. Также он сообщал следователям, что подумал, что школьница пьяная.
Телефон не смог разблокировать и припрятал до поры до времени. Потом, когда из новостей узнал, что произошло, перепугался и никому ничего не стал рассказывать, — добавил источник издания.
Подозреваемый прошел проверку на детекторе лжи. По ее результатам, в целом мужчина говорит правду, утверждает источник. Точку в этом деле может поставить экспертиза, которая еще не окончена.