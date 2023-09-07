В Минпромторге и типографиях высказались после слухов о дефиците офсетных красок

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Ряд поставщиков расходных материалов обратили внимание на проблему дефицита материалов на Московской международной книжной ярмарке. При этом в Минпромторге сказали, что эти данные недостоверны, пишет Ура.ру.
Здесь добавили, что дефицита красок сейчас не наблюдается, а их потребление в стране составляет примерно 48 тысяч тонн, из которых всего около 12 тысяч тонн приходится на офсетные краски.
В фирме РПК «Топаз», занимающейся изготовлением печатной продукции, сказали, что у них нет проблем в вопросах закупки сырья. В компании «Палитра» также опровергли слухи о дефиците. При этом они добавили, что из-за инфляции произошел рост цен, и добавили, что это стандартное подорожание.