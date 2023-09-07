В Минпромторге и типографиях высказались после слухов о дефиците офсетных красок

В фирме РПК «Топаз», занимающейся изготовлением печатной продукции, сказали, что у них нет проблем в вопросах закупки сырья. В компании «Палитра» также опровергли слухи о дефиците. При этом они добавили, что из-за инфляции произошел рост цен, и добавили, что это стандартное подорожание.