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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Минпромторге и типографиях высказались после слухов о дефиците офсетных красок

В Минпромторге и типографиях высказались после слухов о дефиците офсетных красок

7 сентября 2023, 13:06
Фото: 1MI
В Минпромторге и типографиях опровергли слухи о нехватке в России офсетных красок.

Ряд поставщиков расходных материалов обратили внимание на проблему дефицита материалов на Московской международной книжной ярмарке. При этом в Минпромторге сказали, что эти данные недостоверны, пишет Ура.ру.

Здесь добавили, что дефицита красок сейчас не наблюдается, а их потребление в стране составляет примерно 48 тысяч тонн, из которых всего около 12 тысяч тонн приходится на офсетные краски.

В фирме РПК «Топаз», занимающейся изготовлением печатной продукции, сказали, что у них нет проблем в вопросах закупки сырья. В компании «Палитра» также опровергли слухи о дефиците. При этом они добавили, что из-за инфляции произошел рост цен, и добавили, что это стандартное подорожание.

Дефицит федбюджета РФ достиг 2,402 трлн рублей в первом квартале 2023 года
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#Общество#Цены#Свердловская область#Минпромторг#Инфляция#Дефицит#Подорожание#Потребление#Расходные материалы#Поставщики#Дарья Сорокина
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