tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

В Нижнем Тагиле для многодетных семей на «Ольховке» построят временную дорогу

В Нижнем Тагиле для многодетных семей на «Ольховке» построят временную дорогу

7 сентября 2023, 13:00
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в микрорайоне «Ольховка» оборудуют временные проезды к земельным участкам, выделенных многодетным семьям под индивидуальное жилое строительство. Начальная цена контракта составляет 37 миллионов рублей.

Средства на строительство выделены из местного бюджета. Заказчиком тендера является МКУ СЗГХ. Выполнение работ поделено на три этапа. Сдать объект подрядчику необходимо до 20 ноября 2023 года.

При строительстве подрядчик должен соблюдать схемы ремонтируемой дороги на улице Большая Кольцевая, монтажа трубы и конструкции покрытия проезжей части. Строители будут использовать свои материалы, силы и средства.

Фото: Проектная документация

На объекте предусмотрено покрытие дороги из шлакового щебня и валка деревьев. Подрядчик должен обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, установить дорожные знаки и ограждения в соответствии с согласованной схемой.

За 20 дней до полного завершения работ нужно письменно уведомить заказчика о том, что необходимо создать комиссию для сдачи объекта в эксплуатацию. Гарантия составит один год. Заявки от подрядчиков принимаются до 14 сентября 2023 года.

Более четырех километров временных дорог построят в тагильском микрорайоне Пырловка
Узнать подробнее
Читайте также:
Ремонт дорог на ГГМ в Нижнем Тагиле в рамках БКД идет по плануПервая «резиновая» дорога появится в Нижнем Тагиле
#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дорога#Строительство#Многодетные семьи#Евгения Сафина#Закупка
Подпишитесь
Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза
Вчера, 12:25
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
Вчера, 03:07
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
4 сентября, 11:39
У пострадавшей в столкновении с катером сапбордистки из Тагила началась реабилитация
Сегодня, 07:02
Благоустройство дворов на Вагонке и ГГМ в Нижнем Тагиле завершится в начале октября
Вчера, 16:36
«Код будущего»: на Госуслугах стартовал прием на бесплатные курсы программирования
Вчера, 10:31