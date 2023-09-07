В Нижнем Тагиле для многодетных семей на «Ольховке» построят временную дорогу

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Средства на строительство выделены из местного бюджета. Заказчиком тендера является МКУ СЗГХ. Выполнение работ поделено на три этапа. Сдать объект подрядчику необходимо до 20 ноября 2023 года.
При строительстве подрядчик должен соблюдать схемы ремонтируемой дороги на улице Большая Кольцевая, монтажа трубы и конструкции покрытия проезжей части. Строители будут использовать свои материалы, силы и средства.
На объекте предусмотрено покрытие дороги из шлакового щебня и валка деревьев. Подрядчик должен обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, установить дорожные знаки и ограждения в соответствии с согласованной схемой.
За 20 дней до полного завершения работ нужно письменно уведомить заказчика о том, что необходимо создать комиссию для сдачи объекта в эксплуатацию. Гарантия составит один год. Заявки от подрядчиков принимаются до 14 сентября 2023 года.