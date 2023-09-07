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Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

В Североуральске суд лишил наследства бабушку и дедушку погибшего контрактника

В Североуральске суд лишил наследства бабушку и дедушку погибшего контрактника

7 сентября 2023, 08:05
Фото: Midjourney
В Североуральске бабушка и дедушка погибшего на СВО контрактника остались без наследства. Это произошло из-за отца-алиментщика.

После гибели военного возник спор между родственниками из-за выплаты страхового возмещения и его наследства, сообщает Свердловский областной суд.

Контрактнику был 21 год. Он погиб в ноябре прошлого года. Страховая выплата за него составила более 4 млн рублей. На получение денег претендовали мать и отчим бойца, а также биологический отец. А, так как отец пережил сына всего на месяц, подать заявление о выплате он не успел.

Тогда за страховую выплату, долю в квартире и машину стали бороться бабушка и дедушка по линии отца. А мать военного обратилась в суд, чтобы они не получили выплаты.

В суде женщина настаивала, что отец бросил их с сыном много лет назад, а алименты не платил. С долгами он расплатился только к 18-летию юноши. За неуплату его даже привлекали к уголовной ответственности.

В результате суд признал бывшего мужа женщины недостойным наследником к имуществу погибшего сына. Поэтому бабушка и дедушка лишились наследства за биологического внука. Кроме того, суд выяснил, что они не занимались воспитанием внука.

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#Происшествия#Суд#Североуральск#Мать#Уголовная ответственность#Алименты#Имущество#Наследство#Отчим#Контрактник#Дарья Сорокина
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