В Североуральске суд лишил наследства бабушку и дедушку погибшего контрактника

Контрактнику был 21 год. Он погиб в ноябре прошлого года. Страховая выплата за него составила более 4 млн рублей. На получение денег претендовали мать и отчим бойца, а также биологический отец. А, так как отец пережил сына всего на месяц, подать заявление о выплате он не успел.