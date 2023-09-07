В Североуральске суд лишил наследства бабушку и дедушку погибшего контрактника

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:07
После гибели военного возник спор между родственниками из-за выплаты страхового возмещения и его наследства, сообщает Свердловский областной суд.
Контрактнику был 21 год. Он погиб в ноябре прошлого года. Страховая выплата за него составила более 4 млн рублей. На получение денег претендовали мать и отчим бойца, а также биологический отец. А, так как отец пережил сына всего на месяц, подать заявление о выплате он не успел.
Тогда за страховую выплату, долю в квартире и машину стали бороться бабушка и дедушка по линии отца. А мать военного обратилась в суд, чтобы они не получили выплаты.
В суде женщина настаивала, что отец бросил их с сыном много лет назад, а алименты не платил. С долгами он расплатился только к 18-летию юноши. За неуплату его даже привлекали к уголовной ответственности.
В результате суд признал бывшего мужа женщины недостойным наследником к имуществу погибшего сына. Поэтому бабушка и дедушка лишились наследства за биологического внука. Кроме того, суд выяснил, что они не занимались воспитанием внука.