Вера Подгузова: женщины значительно чаще мужчин инвестируют в образование детей

Кроме того, в этом году ПСБ запустил инвестиционный индекс, который позволяет на регулярной основе проводить оценку сберегательно-инвестиционной активности населения России. По итогам первого исследования индекс составил 54 пункта из 100 возможных, поэтому текущий уровень инвестиционно-сберегательной активности сейчас ближе к нижней границе среднего, что также свидетельствует о потребности россиян в консультационных и обучающих услугах, которые бы расширил их инвестиционные возможности. В рамках исследования проводилось изучение и женского подхода к инвестициям.