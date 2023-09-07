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Updated Сегодня, 07:06

Водитель автомобиля погиб в ДТП на трассе под Асбестом

Водитель автомобиля погиб в ДТП на трассе под Асбестом

7 сентября 2023, 07:06
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Водитель автомобиля ВАЗ скончался после столкновения с Lada Largus под Асбестом. ДТП произошло 5 сентября 2023 года.

Мужчина, управлявший Lada Largus, выехал на встречку и влетел в машину. Водитель ВАЗа скончался на месте аварии, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Пожилая женщина, которая ехала в автомобиле ВАЗ на пассажирском сиденье, была доставлена в больницу с пневмотораксом и переломами ребер.

Водитель Lada Largus ранее два раза был привлечен к ответственности за несоблюдение ПДД. По результатам освидетельствования мужчина оказался трезв. Инспекторы ГИБДД организовали проверку по факту случившегося.

Напомним, 4 сентября 2023 года на дороге Верхняя Пышма — Невьянск погиб водитель мотоблока после того, как он врезался в иномарку.

Водитель мотоблока погиб в ДТП на трассе Верхняя Пышма — Невьянск
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