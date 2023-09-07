Водитель автомобиля погиб в ДТП на трассе под Асбестом

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Мужчина, управлявший Lada Largus, выехал на встречку и влетел в машину. Водитель ВАЗа скончался на месте аварии, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Пожилая женщина, которая ехала в автомобиле ВАЗ на пассажирском сиденье, была доставлена в больницу с пневмотораксом и переломами ребер.
Водитель Lada Largus ранее два раза был привлечен к ответственности за несоблюдение ПДД. По результатам освидетельствования мужчина оказался трезв. Инспекторы ГИБДД организовали проверку по факту случившегося.
Напомним, 4 сентября 2023 года на дороге Верхняя Пышма — Невьянск погиб водитель мотоблока после того, как он врезался в иномарку.