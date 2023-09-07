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Водитель автомобиля влетел в столб в Екатеринбурге

Водитель автомобиля влетел в столб в Екатеринбурге

7 сентября 2023, 03:31
Фото: ИА «Ночные новости»
Водитель иномарки Hyundai Accent не справился с управлением и врезался в столб. Инцидент произошел в Екатеринбурге на улице Пехотинцев вечером 6 сентября 2023 года.

Мужчина ехал по улице, превысив скорость. В какой-то момент он не справился с управлением и, съехав с проезжей части, влетел в столб, пишет Ура.ру.

Фото: ИА «Ночные новости»

Очевидцы аварии помогли водителю автомобиля выбраться наружу и вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего отвезли в больницу, где ему диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Напомним, недавно в Горном Щите шофер автомобиля, потеряв контроль над движением, протаранил забор и скончался на месте происшествия.

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