Водитель автомобиля влетел в столб в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Мужчина ехал по улице, превысив скорость. В какой-то момент он не справился с управлением и, съехав с проезжей части, влетел в столб, пишет Ура.ру.
Очевидцы аварии помогли водителю автомобиля выбраться наружу и вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего отвезли в больницу, где ему диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Напомним, недавно в Горном Щите шофер автомобиля, потеряв контроль над движением, протаранил забор и скончался на месте происшествия.