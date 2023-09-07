Водитель из Екатеринбурга хайпует в соцсетях на нарушениях ПДД

В ГИБДД Екатеринбурга также отметили в беседе с редакцией TagilCity.ru, что по видео нельзя установить личность водителя, транспортное средство, а также время и место нарушений. Вероятно, стоило бы вычислить водителя или хотя бы добиться закрытия аккаунта с опасной информацией: среди подписчиков есть и те, кто поддерживает автора.