Водитель из Екатеринбурга хайпует в соцсетях на нарушениях ПДД

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
О нарушителе ПДД редакции TagilCity.ru сообщил подписчик. На странице автора роликов фигурирует автомобиль BMW, на котором он ездит по дорогам Екатеринбурга. Молодой человек не стоит в пробках, а объезжает их, нарушая правила дорожного движения.
В Госавтоинспекции Екатеринбурга назвали такое поведение на дороге недопустимым.
Подобное поведение не допустимо и может привести к печальным последствиям не только для водителя, но и другим участникам дорожного движения, — сообщили редакции TagilCity.ru в ведомстве.
Нарушения, которые допускает автомобилист, могут повлечь штрафные санкции и лишение водительских прав, особенно за повторные факты. Так, на кадрах запечатлены несколько случаев проезда на красный свет (лишение на 4-6 месяцев, штраф 5000 рублей), проезд через двойную сплошную (лишение на 4-6 месяцев, штраф 5000 рублей), разворот через разделительную полосу (штраф 2500 рублей), выезд на встречную полосу (лишение на 4-6 месяцев, за повторное — 12 месяцев, штраф 5000 рублей).
Несмотря на собственные грубые нарушения, автор роликов оставляет оскорбительные комментарии по отношению к другим участникам дорожного движения. «Как они ездят?», «Ездит так, как будто сохранился перед выходом», «Не знает, что такое ПДД», «Куда ларек поехал?».
В ГИБДД Екатеринбурга также отметили в беседе с редакцией TagilCity.ru, что по видео нельзя установить личность водителя, транспортное средство, а также время и место нарушений. Вероятно, стоило бы вычислить водителя или хотя бы добиться закрытия аккаунта с опасной информацией: среди подписчиков есть и те, кто поддерживает автора.
Контроль за дорожным движением осуществляется в ежедневном режиме при надзоре за ним. В случае если нарушение данным водителем иными участниками дорожного движения, где будет виден государственный регистрационный знак и марка автомашины, к водителю будут приняты меры административного воздействия. Уважаемые участники дорожного движения, если вы стали свидетелем подобных фактов просьба фиксировать данные правонарушения и направлять эту информацию в ГИБДД для принятия мер, — прокомментировали TagilCity.ru представители Госавтоинспекции города Екатеринбурга.