Водители хамят и автобусы сломаны: в Верхней Салде проблемы с транспортом

Так, например, автобус под номером 5, который курсировал по маршруту в 12:05, был отменен летом 2023 года. Интересно то, что на сайте города в расписании этого маршрута до коллективного сада №12 по прежнему указано время отправления в 12:05. По словам же местных жителей, это не соответствует действительности.