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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Жители Верхней Салды массово жалуются на проблемы с транспортом

Водители хамят и автобусы сломаны: в Верхней Салде проблемы с транспортом

7 сентября 2023, 09:29
Фото: Midjourney

Жители Верхней Салды массово жалуются на проблемы с транспортом

Горожане выражают свое недовольство по поводу проблем с общественным транспортом. Жители Верхней Салды жалуются на то, что из расписания пропал важный для садоводов рейс, а водители проявляют грубость к детям. Вызывает у местных жителей нарекания и состояние городских автобусов.

Автобусы в Верхней Салде нарушают расписание

Так, например, автобус под номером 5, который курсировал по маршруту в 12:05, был отменен летом 2023 года. Интересно то, что на сайте города в расписании этого маршрута до коллективного сада №12 по прежнему указано время отправления в 12:05. По словам же местных жителей, это не соответствует действительности.

Этот рейс в 12:05 у автобуса №5 очень удобный был, а его убрали на лето. Он едет до дачных участков. Туда ездят очень много садоводов. Просто убрали. Это очень плохо. В прошлом году расписание было удобней, — рассказала TagilCity.ru местная жительница.

Автобус №5 курсирует до садовых участков, которые находятся на удаленном расстоянии от города. Этот автобус — единственный в городе, который следует по нужному для дачников маршруту, пояснила собеседница редакции. Кроме того, жители Верхней Салды жалуются, что перерывы между рейсами могут длиться до двух часов. Особенно это заметно по рейсам №2, №3:

Автобусы под номерами 2 и 3, например, могут ходить по расписанию, а могут и не ходить. Когда как бывает, — рассказывает на остановке возмущенный верхнесалдинец.

В Верхней Салде водители хамят пассажирам, а иногда уезжают без них

Помимо сбоев в расписании и нехватки водителей, в Верхней Салде не довольны и отношением этих самых водителей к пассажирам. Шоферы хамят. Автобус, например, запросто может стоять не в том месте, где положено садиться пассажирам. Также верхнесалдинцы не раз были свидетелями того, как автобусы уезжали пустыми, просто не запустив пассажиров.

С автобусом №9 вообще проблемы. Точнее, с водителем. Мало того, что автобус пропускает свое расписание, так еще и водитель неадекватный. На днях было, он к остановке у Госпиталя подъехал, встал за другим автобусом, не подъехал к платформе, где люди садятся в автобус. В итоге закрыл дверь и поехал дальше без пассажиров. Женщина побежала за автобусом, он остановился, открыл нам, мы сели и услышали потом оскорблений от водителя, — пишет в интернете один из жителей Верхней Салды.

Также, по словам местных жителей, закрыть двери перед «носом» бегущего в автобус школьника — это в порядке вещей.

У нас дети ездят в школу, и бывает такое, что не ответственные шоферы видят на расстоянии, что не успевает ученик подбежать. Они никогда не остановятся. Перед носом захлопывают двери. Я сама видела такое, и мне знакомая рассказывала тоже. Особенно в зимний период. Еще говорят, на ремонте все машины. Бывает, просто нет автобусов. Постоим на остановке и уходим. Тяжело в нашем городе с транспортом. Летом еще ладно, можно посидеть, подождать, а зимой холодно, люди расходятся, — рассказала TagilCity.ru жительница Верхней Салды.
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