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В Нижнем Тагиле вода из канализационного колодца затопила улицу Фрунзе

«Вонь ужасная»: в Нижнем Тагиле вода из колодца затопила улицу Фрунзе

7 сентября 2023, 12:10
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле вода из канализационного колодца затопила улицу Фрунзе

7 сентября в Нижнем Тагиле вода из канализационного колодца затопила улицу Фрунзе. Причиной потопа стали ремонтные работы, проводимые на дороге.

По словам местного жителя, около полудня он возвращался домой из города на Выю.

У «Бургер Кинга» потоп, затопило весть тротуар и часть дороги. Вода льется ручьем от дома №15, вонь стоит ужасная. Пройти, в принципе, можно, но чтобы это сделать приходится обходить здание кафе, — рассказал подписчик TagilCity.ru Артем.

В «Водоканале-НТ» пояснили, что во время производства дорожных работ на улице Фрунзе были засыпаны щебнем колодцы центрального коллектора канализации возле дома № 15.

В результате возникла аварийная ситуация. Сейчас производится извлечение строительных материалов из колодцев и восстановление работоспособности коллектора по улице Аганичева, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Водоканал-НТ».

В подрядной организации, занимающейся капремонтом улицы Фрунзе, подтвердили причину затопления.

Да, при производстве работ засыпали колодец. Принимаем меры по очистке, — пояснил редакции директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Улица#Ремонт дорог#Колодец#Затопление#Евгения Сафина
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