«Вонь ужасная»: в Нижнем Тагиле вода из колодца затопила улицу Фрунзе

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
По словам местного жителя, около полудня он возвращался домой из города на Выю.
У «Бургер Кинга» потоп, затопило весть тротуар и часть дороги. Вода льется ручьем от дома №15, вонь стоит ужасная. Пройти, в принципе, можно, но чтобы это сделать приходится обходить здание кафе, — рассказал подписчик TagilCity.ru Артем.
В «Водоканале-НТ» пояснили, что во время производства дорожных работ на улице Фрунзе были засыпаны щебнем колодцы центрального коллектора канализации возле дома № 15.
В результате возникла аварийная ситуация. Сейчас производится извлечение строительных материалов из колодцев и восстановление работоспособности коллектора по улице Аганичева, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Водоканал-НТ».
В подрядной организации, занимающейся капремонтом улицы Фрунзе, подтвердили причину затопления.
Да, при производстве работ засыпали колодец. Принимаем меры по очистке, — пояснил редакции директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.