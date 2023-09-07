Впавшая в кому Маша Хрусталева из Екатеринбурга скончалась

Родители повезли ее в больницу. Маша впала в кому, и ее определили в реанимацию. Вскоре ее транспортировали в клинику в Сочи. Девочку хотели перевезти в Москву, однако не стали, чтобы во время транспортировки ее состояние не стало хуже.