Впавшая в кому Маша Хрусталева из Екатеринбурга скончалась

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
О смерти Маши сообщила ее мама. По словам женщины, сейчас нужно транспортировать тело девочки, однако как это сделать — пока неизвестно, пишет Е1.
Напомним, в августе 2023 года Маша приехала с родителями в Лазаревское отдохнуть. Через некоторое время у девочки начались симптомы отравления из-за ротавирусной инфекции.
Родители повезли ее в больницу. Маша впала в кому, и ее определили в реанимацию. Вскоре ее транспортировали в клинику в Сочи. Девочку хотели перевезти в Москву, однако не стали, чтобы во время транспортировки ее состояние не стало хуже.