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Девочка из Екатеринбурга умерла после заражения ротавирусом в Лазаревском

Впавшая в кому Маша Хрусталева из Екатеринбурга скончалась

7 сентября 2023, 05:27
Фото: 1MI

Девочка из Екатеринбурга умерла после заражения ротавирусом в Лазаревском

Маша Хрусталева из Екатеринбурга, которая впала в кому на море, скончалась. Девочки не стало вечером 6 сентября 2023 года.

О смерти Маши сообщила ее мама. По словам женщины, сейчас нужно транспортировать тело девочки, однако как это сделать — пока неизвестно, пишет Е1.

Напомним, в августе 2023 года Маша приехала с родителями в Лазаревское отдохнуть. Через некоторое время у девочки начались симптомы отравления из-за ротавирусной инфекции.

Родители повезли ее в больницу. Маша впала в кому, и ее определили в реанимацию. Вскоре ее транспортировали в клинику в Сочи. Девочку хотели перевезти в Москву, однако не стали, чтобы во время транспортировки ее состояние не стало хуже.

Мать рассказала о состоянии отравившейся на море дочери из Екатеринбурга
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