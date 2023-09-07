tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

Выбросы накрыли Вагонку в Нижнем Тагиле

Выбросы накрыли Вагонку в Нижнем Тагиле

7 сентября 2023, 04:38
Фото: tagilcity.ru
Жители Нижнего Тагила пожаловались на дым от выбросов с Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК утром 7 сентября 2023 года.

Выбросы особенно видны в Дзержинском районе, рассказала TagilCity.ru одна из местных жительниц.

Фото: tagilcity.ru

6 сентября 2023 года тагильчане жаловались на дымку в небе и насморк из-за вредных веществ в воздухе.

Напомним, сотрудники Роспотребнадзора Свердловской области после проведения замеров воздуха в Нижнем Тагиле признали его опасным, который негативно сказывается на здоровье горожан.

Так, во время исследований в воздухе были обнаружены сера, этилбензол, бензапирен, диоксид, этенилбензол и другие загрязняющие вещества.

Роспотребнадзор вновь назвал опасным воздух Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Нижнего Тагила пожаловались на дымку и насморк из-за выбросов«Трудно дышать»: жители Нижнего Тагила жалуются на выбросы с КоксохимаЖители Нижнего Тагила жалуются на кашель и запах из-за выбросов с завода
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Коксохим#Воздух#Дзержинский район#Выбросы#Вредные вещества#Коксохимпроизводство#Качество воздуха#Елизавета Зиборова#Загрязнение воздуха
Подпишитесь
Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза
Вчера, 12:25
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
Вчера, 03:07
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
4 сентября, 11:39
Жители Нижнего Тагила пожаловались на дымку и насморк из-за выбросов
Вчера, 04:31
Загадочные памятки о правилах безопасности появились у жителей Нижнего Тагила
Вчера, 10:25
«Код будущего»: на Госуслугах стартовал прием на бесплатные курсы программирования
Вчера, 10:31