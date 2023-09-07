Выбросы накрыли Вагонку в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
Выбросы особенно видны в Дзержинском районе, рассказала TagilCity.ru одна из местных жительниц.
6 сентября 2023 года тагильчане жаловались на дымку в небе и насморк из-за вредных веществ в воздухе.
Напомним, сотрудники Роспотребнадзора Свердловской области после проведения замеров воздуха в Нижнем Тагиле признали его опасным, который негативно сказывается на здоровье горожан.
Так, во время исследований в воздухе были обнаружены сера, этилбензол, бензапирен, диоксид, этенилбензол и другие загрязняющие вещества.