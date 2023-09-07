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Updated Сегодня, 13:17

Блогера из Екатеринбурга обвинили в срыве поставок на сотни тысяч рублей

Жительница Екатеринбурга заказала у блогера товаров на 800 тысяч и не получила их

7 сентября 2023, 13:15
Фото: 1MI

Блогера из Екатеринбурга обвинили в срыве поставок на сотни тысяч рублей

В срыве поставок на сотни тысяч рублей обвинили блогера из Екатеринбурга Екатерину Уланову. Пожаловались на случившееся клиенты онлайн-магазина «Уланова — бюро», которое основала блогер.

Жители Екатеринбурга пожаловались на задержку заказанных товаров и возврат денег. По некоторым заказам люди пострадали на 800 тысяч рублей, пишет Ура.ру со ссылкой на слова одной из местных жительниц.

По ее словам, онлайн-магазин поставляет технику и парфюмерию. Там клиенты могут купить, например, телефон, и получить в подарок фен или часы.

Первый раз я оформила заказ по такой схеме, все пришло. Дальше за несколько месяцев я потратила 800 тысяч рублей. Отправки стали задерживать. Я пробовала сделать возврат — деньги мне вернули. Но потом ситуация стала ухудшаться, — добавила пострадавшая.

По ее словам, теперь деньги ей не возвращают. Начав разбирательства, девушка выяснила, что есть еще около 100 пострадавших. Некоторые из них уже подали иски в суд и Роспотребнадзор.

Сама блогер рассказала, что задержки доставки товаров связаны с проблемами у поставщика.

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#Свердловская область#Суд#Роспотребнадзор#Поставщик#Техника#Блогер#Товары#Задержка#Парфюмерия#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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