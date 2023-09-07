Жительница Екатеринбурга заказала у блогера товаров на 800 тысяч и не получила их

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Жители Екатеринбурга пожаловались на задержку заказанных товаров и возврат денег. По некоторым заказам люди пострадали на 800 тысяч рублей, пишет Ура.ру со ссылкой на слова одной из местных жительниц.
По ее словам, онлайн-магазин поставляет технику и парфюмерию. Там клиенты могут купить, например, телефон, и получить в подарок фен или часы.
Первый раз я оформила заказ по такой схеме, все пришло. Дальше за несколько месяцев я потратила 800 тысяч рублей. Отправки стали задерживать. Я пробовала сделать возврат — деньги мне вернули. Но потом ситуация стала ухудшаться, — добавила пострадавшая.
По ее словам, теперь деньги ей не возвращают. Начав разбирательства, девушка выяснила, что есть еще около 100 пострадавших. Некоторые из них уже подали иски в суд и Роспотребнадзор.
Сама блогер рассказала, что задержки доставки товаров связаны с проблемами у поставщика.