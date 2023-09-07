Жительницу Березовского приговорили к сроку за кровавую расправу над мужем

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Эпизод домашнего насилия случился в конце сентября прошлого года в доме на улице Кирова. Как полагает следствие, у супружеской пары произошла ссора, во время которой нетрезвая женщина ударила супруга ножом в живот, а затем, осознав содеянное, рассказала обо всем соседям. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь, но это обстоятельство не позволило сохранить пострадавшему жизнь — по прошествии нескольких дней он умер в больнице.
По обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть человека, свердловчанку приговорили к восьми годам лишения свободы при максимально возможном наказании по этому пункту статьи в виде 15 лет колонии. Свою вину подсудимая признала и дала против себя показания; ее причастность к преступлению также была доказана молекулярно-генетической, дактилоскопической и другими видами экспертиз.