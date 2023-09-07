Жительницу Березовского приговорили к сроку за кровавую расправу над мужем

Эпизод домашнего насилия случился в конце сентября прошлого года в доме на улице Кирова. Как полагает следствие, у супружеской пары произошла ссора, во время которой нетрезвая женщина ударила супруга ножом в живот, а затем, осознав содеянное, рассказала обо всем соседям. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь, но это обстоятельство не позволило сохранить пострадавшему жизнь — по прошествии нескольких дней он умер в больнице.