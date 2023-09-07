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Жительницу Березовского приговорили к сроку за кровавую расправу над мужем

Жительницу Березовского приговорили к сроку за кровавую расправу над мужем

7 сентября 2023, 10:47
Фото: 1MI
В Березовском суд приговорил 49-летнюю местную жительницу к восьми годам колонии за нападение на мужа с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по Свердловской области.

Эпизод домашнего насилия случился в конце сентября прошлого года в доме на улице Кирова. Как полагает следствие, у супружеской пары произошла ссора, во время которой нетрезвая женщина ударила супруга ножом в живот, а затем, осознав содеянное, рассказала обо всем соседям. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь, но это обстоятельство не позволило сохранить пострадавшему жизнь — по прошествии нескольких дней он умер в больнице.

По обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть человека, свердловчанку приговорили к восьми годам лишения свободы при максимально возможном наказании по этому пункту статьи в виде 15 лет колонии. Свою вину подсудимая признала и дала против себя показания; ее причастность к преступлению также была доказана молекулярно-генетической, дактилоскопической и другими видами экспертиз.

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