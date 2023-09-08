9 лет тюрьмы получил житель Качканара за попытку поджога экс-супруги и троих детей

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Злоумышленнику 28 лет. Известно, что 28 июля прошлого года днем осужденный из чувства ревности к своей бывшей жене, решил поджечь ее и детей, которым 2, 5 и 7 лет, сообщает региональная прокуратура.
Он знал, что вся семья дома, поэтому пришел туда и облил входную дверь горючей жидкостью. После этого он поджог ее с помощью зажигалки и убежал.
Пламя тогда удалось потушить совместными усилиями жителей дома и спасателей.