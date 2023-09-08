tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

9 лет тюрьмы получил житель Качканара за попытку поджога экс-супруги и троих детей

9 лет тюрьмы получил житель Качканара за попытку поджога экс-супруги и троих детей

8 сентября 2023, 08:54
Фото: Midjourney
В Качканаре мужчину приговорили к 9 годам и 15 дням с отбыванием в колонии строгого режима. Ранее он пытался поджечь свою бывшую жену и троих детей.

Злоумышленнику 28 лет. Известно, что 28 июля прошлого года днем осужденный из чувства ревности к своей бывшей жене, решил поджечь ее и детей, которым 2, 5 и 7 лет, сообщает региональная прокуратура.

Он знал, что вся семья дома, поэтому пришел туда и облил входную дверь горючей жидкостью. После этого он поджог ее с помощью зажигалки и убежал.

Пламя тогда удалось потушить совместными усилиями жителей дома и спасателей.

Директора предприятия из Нижнего Тагила обвинили в поджоге работника в лесу
Узнать подробнее
Читайте также:
Эзотерик Панина объяснила участившиеся поджоги военкоматов в РФШкольница из Перми скончалась после изнасилования и поджогаОбвинение ужесточено подозреваемому в попытке поджога военкомата в Новоуральске
#Происшествия#Дети#Спасатели#Поджог#Тюрьма#Качканар#Ревность#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза
6 сентября, 12:25
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
6 сентября, 03:07
Водитель из Екатеринбурга хайпует в соцсетях на нарушениях ПДД
Вчера, 10:33
У пострадавшей в столкновении с катером сапбордистки из Тагила началась реабилитация
Вчера, 07:02
Центр грамотности открылся в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:19
Сероводород был выше нормы в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 8 сентября
Сегодня, 05:55