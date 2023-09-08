Авария с участием автомобиля ДПС произошла в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Авария случилась утром 8 сентября на перекресте улиц Победы и Карла Либкнехта. По информации очевидцев, аварию спровоцировал экипаж ДПС.
Сотрудники ДПС ехали по прямой в правом ряду, в левом остановились автомобили на красный сигнал светофора. Второй участник ДТП начал движение на зеленый сигнал светофора. Если бы сотрудники ехали с включенным звуковым сигналом или хотя бы включили его заблаговременно, то ДТП, возможно, бы не было, — пишет подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил».
В пресс-службе тагильской полиции редакции TagilCity.ru сообщили, что по данному ДТП проводится проверка. Пострадавших нет.
В данной ситуации никто не пострадал. В настоящее время организованы проверочные мероприятия для установления обстоятельств случившегося, — прокомментировали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».