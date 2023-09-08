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Published Сегодня, 09:22

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Updated Сегодня, 09:24

Авария с участием автомобиля ДПС произошла в Нижнем Тагиле

Авария с участием автомобиля ДПС произошла в Нижнем Тагиле

8 сентября 2023, 09:22
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле 8 сентября на Красном Камне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ДПС и иномарки.

Авария случилась утром 8 сентября на перекресте улиц Победы и Карла Либкнехта. По информации очевидцев, аварию спровоцировал экипаж ДПС.

Сотрудники ДПС ехали по прямой в правом ряду, в левом остановились автомобили на красный сигнал светофора. Второй участник ДТП начал движение на зеленый сигнал светофора. Если бы сотрудники ехали с включенным звуковым сигналом или хотя бы включили его заблаговременно, то ДТП, возможно, бы не было, — пишет подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил».

В пресс-службе тагильской полиции редакции TagilCity.ru сообщили, что по данному ДТП проводится проверка. Пострадавших нет.

В данной ситуации никто не пострадал. В настоящее время организованы проверочные мероприятия для установления обстоятельств случившегося, — прокомментировали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Экипаж ДПС попал в ДТП в центре Нижнего Тагила
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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Проверка#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Полиция#Юлия Степанова#Инцидент
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