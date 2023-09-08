Бросившая в главу Углегорского района ботинок женщина снова недовольна жильем

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Как информирует издание newizv.ru, Аникеева прожила в предоставленной квартире чуть больше года. Она утверждает, что ее переселили из одного аварийного дома в такой же аварийный, и обратилась за помощью в федеральные СМИ.
В ситуации попытались разобраться активисты сахалинского Народного фронта. В своем телеграм-канале они рассказали, что дом, в который переселили Людмилу Аникееву, не является аварийным и никогда таким не признавался. В 2017 году Фонд капитального ремонта и компания-подрядчик выполнили в доме капитальный ремонт. В 2019–2020 годах отремонтировали фасады и подъезды, а сейчас в здании выполняется ремонт сетей водоотведения и водоснабжения.
Другие жильцы дома, который Аникеева требует расселить, не считают его аварийным. По их словам, женщина проявляет такую активность из-за желания получить более просторное и благоустроенное жилье. Отмечается, что предоставленная ей квартира не является единственным жильем. В ОНФ выяснили, что семье женщины принадлежат три квартиры в Углегорском районе, и две из них сдаются в аренду.
Юристы объясняют, что сложившаяся ситуация является результатом правового пробела. В соответствии с законодательством, при расселении аварийного жилья не учитывается наличие в собственности других жилых помещений. Из-за этого нередко появляются попытки спекуляции.