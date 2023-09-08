Бросившая в главу Углегорского района ботинок женщина снова недовольна жильем

В ситуации попытались разобраться активисты сахалинского Народного фронта. В своем телеграм-канале они рассказали, что дом, в который переселили Людмилу Аникееву, не является аварийным и никогда таким не признавался. В 2017 году Фонд капитального ремонта и компания-подрядчик выполнили в доме капитальный ремонт. В 2019–2020 годах отремонтировали фасады и подъезды, а сейчас в здании выполняется ремонт сетей водоотведения и водоснабжения.