tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Бросившая в главу Углегорского района ботинок женщина снова недовольна жильем

Бросившая в главу Углегорского района ботинок женщина снова недовольна жильем

8 сентября 2023, 09:54
Фото: 1MI
Жительница Углегорска Сахалинской области Людмила Аникеева получила скандальную известность после того, как бросила в главу районной администрации Дмитрия Цуканова ботинок, требуя новую квартиру. Жилье ей предоставили, но она утверждает, что дом тоже является аварийным, и требует переселения.

Как информирует издание newizv.ru, Аникеева прожила в предоставленной квартире чуть больше года. Она утверждает, что ее переселили из одного аварийного дома в такой же аварийный, и обратилась за помощью в федеральные СМИ.

В ситуации попытались разобраться активисты сахалинского Народного фронта. В своем телеграм-канале они рассказали, что дом, в который переселили Людмилу Аникееву, не является аварийным и никогда таким не признавался. В 2017 году Фонд капитального ремонта и компания-подрядчик выполнили в доме капитальный ремонт. В 2019–2020 годах отремонтировали фасады и подъезды, а сейчас в здании выполняется ремонт сетей водоотведения и водоснабжения.

Другие жильцы дома, который Аникеева требует расселить, не считают его аварийным. По их словам, женщина проявляет такую активность из-за желания получить более просторное и благоустроенное жилье. Отмечается, что предоставленная ей квартира не является единственным жильем. В ОНФ выяснили, что семье женщины принадлежат три квартиры в Углегорском районе, и две из них сдаются в аренду.

Юристы объясняют, что сложившаяся ситуация является результатом правового пробела. В соответствии с законодательством, при расселении аварийного жилья не учитывается наличие в собственности других жилых помещений. Из-за этого нередко появляются попытки спекуляции.

Подпишитесь
Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза
6 сентября, 12:25
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
6 сентября, 03:07
Водитель из Екатеринбурга хайпует в соцсетях на нарушениях ПДД
Вчера, 10:33
У пострадавшей в столкновении с катером сапбордистки из Тагила началась реабилитация
Вчера, 07:02
Центр грамотности открылся в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:19
Сероводород был выше нормы в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 8 сентября
Сегодня, 05:55