«Четкого парнишку» с Уралмаша ищет полиция Екатеринбурге

Это произошло в конце июля. Известно, что владелец карты потерял ее. А молодой человек подобрал и полдня ею расплачивался, пока не потратил все деньги. Примечательно, что карта была кредитной. Об этом сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.