«Четкого парнишку» с Уралмаша ищет полиция Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Это произошло в конце июля. Известно, что владелец карты потерял ее. А молодой человек подобрал и полдня ею расплачивался, пока не потратил все деньги. Примечательно, что карта была кредитной. Об этом сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Известно, что юноша набрал в том числе продуктов, среди которых был арбуз, селедка, энергетики и бутылка рома за 10 тысяч рублей.
Кроме прочего полицейских волнует вопрос: как себя чувствовал молодой человек, если вдруг употребил все это сразу? — отметили стражи порядка.
Лимит карты закончился в магазине суши, где мужчина хотел купить сюрприз жене, как сообщал он сам продавцам. Ущерб хозяину карты составил 20 тысяч рублей.
Всех тех, кто узнает молодого человека по фото, просят позвонить по телефону +7(919)37-38-445. Также мужчине предлагают самому прийти в отдел полиции № 14 Екатеринбурга по ул. Баумана, 11. Там ему нужно будет дать пояснения и возместить ущерб.