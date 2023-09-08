Дети в детском саду в Екатеринбурге несколько лет мерзнут из-за старых окон

Из-за холода и сквозняков в учреждении дети часто уходят на больничные, а также у них мерзнут ноги. По словам одной из мам, родители малышей в 2022 году обращались в мэрию с просьбой установить новые окна в садике. Им ответили, что, вероятно, в 2023 году просьба будет выполнена, однако до сих пор стеклопакеты не установлены, пишет Е1.