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Дети в детском саду в Екатеринбурге несколько лет мерзнут из-за старых окон

Дети в детском саду в Екатеринбурге несколько лет мерзнут из-за старых окон

8 сентября 2023, 16:41
Фото: Midjourney
Из-за больших щелей в окнах детского сада №361 в Екатеринбурге дети несколько лет мерзнут. Родители пытаются добиться от чиновников установки новых стеклопакетов.

Из-за холода и сквозняков в учреждении дети часто уходят на больничные, а также у них мерзнут ноги. По словам одной из мам, родители малышей в 2022 году обращались в мэрию с просьбой установить новые окна в садике. Им ответили, что, вероятно, в 2023 году просьба будет выполнена, однако до сих пор стеклопакеты не установлены, пишет Е1.

В прошлом году заместитель мэра Елена Сибирцева утверждала, что окна в садике утепляют, а температурный режим соответствует установленным нормам. В 2023 году в администрации Екатеринбурга рассказали, что финансирования на установку новых окон нет, а работы проведут в 2024 году.

Напомним, в Екатеринбурге женщина жаловалась на то, что в администрации детского сада потребовали приводить детей в учреждение только с результатами платных анализов.

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на допуск детей в садик с платными анализами
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#Дети#Администрация#Детский сад#Окна#Родители#Мэрия#Установка#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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