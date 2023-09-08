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Дожди и грозы ожидаются в Свердловской области

Дожди и грозы ожидаются в Свердловской области

8 сентября 2023, 03:35
Фото: Midjourney
В Свердловской области ожидаются непродолжительные дожди и грозы 8 сентября 2023 года.

О прогнозе погоды рассказал метеоролог Алексей Пулин. Дожди будут в юго-западной части региона. Вероятность гроз при этом сохранится, а к вечеру осадки прекратятся, рассказал Пулин в своем Telegram-канале.

Днем столбики термометров поднимутся до +17… +22 градусов. В Екатеринбурге ожидается +18… +20 градусов и облачность.

Напомним, ранее в Свердловской области прогнозировались осадки до 11 сентября 2023 года.

Когда в Свердловскую область придут дожди
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