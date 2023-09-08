Дожди и грозы ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
О прогнозе погоды рассказал метеоролог Алексей Пулин. Дожди будут в юго-западной части региона. Вероятность гроз при этом сохранится, а к вечеру осадки прекратятся, рассказал Пулин в своем Telegram-канале.
Днем столбики термометров поднимутся до +17… +22 градусов. В Екатеринбурге ожидается +18… +20 градусов и облачность.
Напомним, ранее в Свердловской области прогнозировались осадки до 11 сентября 2023 года.