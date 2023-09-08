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Экс-начальник отряда противопожарной службы Североуральска пойман на взятке

Экс-начальник отряда противопожарной службы Североуральска пойман на взятке

8 сентября 2023, 09:33
Фото: Midjourney
В Североуральске на взятке был пойман экс-начальник отряда противопожарной службы.

Мужчина был начальником 15 отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области в Североуральске. В отношении него вынесен приговор по п. б ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за бездействие). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что 29 июля 2015 года бывший начальник выявил факт заступления начальника караула 53 пожарной части на дежурство в пьяном виде. Сперва потребовал от работника объяснений в письменном виде и созвал комиссию по этому вопросу. Также он потребовал от работника уволиться.

Позднее, 3 августа 2015 года, мужчина решил спросить у работника взятку за то, что он закроет глаза на случившееся. В результате работник передал начальнику 50 тысяч рублей. Обвиняемому начальнику вынесли наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей.

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#Пожар#Североуральск#Взятка#Пожарная часть#Противопожарная служба#Дарья Сорокина#УК РФ
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