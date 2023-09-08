Евгений Куйвашев отвел особую роль женщинам в реализации вопросов семейной политики

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Он отметил, что роль представительниц прекрасного пола значима в современном мире. По этой причине для создания условий для жизни, работы и самореализации женщин делается многое.
Мы стремимся сделать так, чтобы семья и появление детей не становилось препятствием к карьерному росту. Реализуем комплексные программы господдержки материнства и детства. Создаем необходимую медицинскую и образовательную инфраструктуру, — отметил губернатор.
Об этом он сообщил в рамках первого Международного женского форума. Также Евгений Куйвашев высказал уверенность в том, что форум позволит еще более укрепить позиции женщин в стране.
Первый Международный женский форум проходит в конгресс-холле МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Он задается целями расширения участия женщин в политике, экономике, социальной жизни и других сферах деятельности.