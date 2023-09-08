tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Евгений Куйвашев отвел особую роль женщинам в реализации вопросов семейной политики

Евгений Куйвашев отвел особую роль женщинам в реализации вопросов семейной политики

8 сентября 2023, 11:00
Фото: Департамент информационной политики
В реализации вопросов государственной семейной политики особую роль женщинам отвел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Он отметил, что роль представительниц прекрасного пола значима в современном мире. По этой причине для создания условий для жизни, работы и самореализации женщин делается многое.

Мы стремимся сделать так, чтобы семья и появление детей не становилось препятствием к карьерному росту. Реализуем комплексные программы господдержки материнства и детства. Создаем необходимую медицинскую и образовательную инфраструктуру, — отметил губернатор.
Фото: Департамент информационной политики

Об этом он сообщил в рамках первого Международного женского форума. Также Евгений Куйвашев высказал уверенность в том, что форум позволит еще более укрепить позиции женщин в стране.

Первый Международный женский форум проходит в конгресс-холле МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Он задается целями расширения участия женщин в политике, экономике, социальной жизни и других сферах деятельности.

Евгений Куйвашев согласовал отставку мэра Пышмы
Узнать подробнее
#Политика#Экономика#Форум#Женщины#Евгений Куйвашев#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Роль женщин
Подпишитесь
Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза
6 сентября, 12:25
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
6 сентября, 03:07
Водитель из Екатеринбурга хайпует в соцсетях на нарушениях ПДД
Вчера, 10:33
У пострадавшей в столкновении с катером сапбордистки из Тагила началась реабилитация
Вчера, 07:02
Центр грамотности открылся в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:19
Сероводород был выше нормы в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 8 сентября
Сегодня, 05:55