Евгений Куйвашев согласовал отставку мэра Пышмы

Ранее сообщалось, что свердловские полицейские провели обыск дома у Виктора Соколова. Следствие полагает, что чиновник с 2014 года по 2019 год получил взятку в размере 450 тысяч рублей, строительные материалы, а также принял нематериальную услугу — для него сделали демонтаж старой веранды и построили новую.