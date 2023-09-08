tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Евгений Куйвашев согласовал отставку мэра Пышмы

Евгений Куйвашев согласовал отставку мэра Пышмы

8 сентября 2023, 08:32
Фото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев согласовал отставку мэра, который является фигурантом уголовного дела. Это глава Пышмы Виктор Соколов.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил председатель думы Пышминского городского округа Станислав Фоминых, пишет ЕАН.

По данным источника издания, теперь дума Пышмы соберется в конце сентября. Здесь они рассмотрят вопрос об отставке Соколова.

Ранее сообщалось, что свердловские полицейские провели обыск дома у Виктора Соколова. Следствие полагает, что чиновник с 2014 года по 2019 год получил взятку в размере 450 тысяч рублей, строительные материалы, а также принял нематериальную услугу — для него сделали демонтаж старой веранды и построили новую.

Все это ему отдали за покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП «Водоканалсервис». В общей сложности Соколова подозревают в получении взятки на 1,5 млн рублей.

Полковника МВД из Ирбита задержали за взятку в 750 тысяч
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловский начальник цеха попался на взятке в почти 1,5 миллионаЗа взятку в 100 тысяч рублей в Екатеринбурге судят инспектора ДПСБывшего мэра Пышмы обвинили в получении 1,5 млн взятки
#Происшествия#Свердловская область#Уголовное дело#Полицейские#Мэр#Обыск#Евгений Куйвашев#Директор#Взятка#Дума#Отставка#Пышма#Служба#Строительные материалы#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза
6 сентября, 12:25
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
6 сентября, 03:07
Водитель из Екатеринбурга хайпует в соцсетях на нарушениях ПДД
Вчера, 10:33
У пострадавшей в столкновении с катером сапбордистки из Тагила началась реабилитация
Вчера, 07:02
Центр грамотности открылся в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:19
Сероводород был выше нормы в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 8 сентября
Сегодня, 05:55