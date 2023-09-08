Евгений Куйвашев согласовал отставку мэра Пышмы

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил председатель думы Пышминского городского округа Станислав Фоминых, пишет ЕАН.
По данным источника издания, теперь дума Пышмы соберется в конце сентября. Здесь они рассмотрят вопрос об отставке Соколова.
Ранее сообщалось, что свердловские полицейские провели обыск дома у Виктора Соколова. Следствие полагает, что чиновник с 2014 года по 2019 год получил взятку в размере 450 тысяч рублей, строительные материалы, а также принял нематериальную услугу — для него сделали демонтаж старой веранды и построили новую.
Все это ему отдали за покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП «Водоканалсервис». В общей сложности Соколова подозревают в получении взятки на 1,5 млн рублей.