Финансовый аналитик Беляев спрогнозировал цены на бензин до конца года

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Согласно информации издания «Вечерняя Москва», Беляев объяснил, что влияние на цены на бензин осуществляют крупные компании, поэтому зависимость от спроса и предложения незначительна.
Он также отметил отсутствие альтернативы на рынке, что способствует повышению спроса на топливо, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Причинами увеличения стоимости бензина являются санкции, логистика и повышенное потребление в период отпусков. Аналитик подчеркнул, что рост цен на топливо будет продолжаться в осенний период, однако зимой этот рост может замедлиться.