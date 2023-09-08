Финансовый аналитик Беляев спрогнозировал цены на бензин до конца года

Аналитик по финансам Михаил Беляев представил свой прогноз относительно цен на бензин вплоть до конца текущего года. В первые месяцы этого года стоимость топлива увеличилась на более чем 7%. Основной период роста пришелся на летние месяцы.