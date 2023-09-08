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Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

Финансовый аналитик Беляев спрогнозировал цены на бензин до конца года

8 сентября 2023, 17:22
Аналитик по финансам Михаил Беляев представил свой прогноз относительно цен на бензин вплоть до конца текущего года. В первые месяцы этого года стоимость топлива увеличилась на более чем 7%. Основной период роста пришелся на летние месяцы.

Согласно информации издания «Вечерняя Москва», Беляев объяснил, что влияние на цены на бензин осуществляют крупные компании, поэтому зависимость от спроса и предложения незначительна.

Он также отметил отсутствие альтернативы на рынке, что способствует повышению спроса на топливо, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Причинами увеличения стоимости бензина являются санкции, логистика и повышенное потребление в период отпусков. Аналитик подчеркнул, что рост цен на топливо будет продолжаться в осенний период, однако зимой этот рост может замедлиться.

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