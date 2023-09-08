ФОМС: Рост субвенции позволяет сохранить здоровье и качество жизни застрахованных

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) в 2023 году выделил на субвенцию на реализацию базовой программы ОМС 2,7 триллиона рублей всем регионам РФ. Это на 11,6% больше, чем в прошлом году. В целом за последние пять лет субвенция выросла на 33%.

Эта статья расходов бюджета фонда является ключевой. Перечень медицинской помощи, доступной по полису ОМС, непрерывно расширяется новыми видами высокотехнологичной медпомощи, современными способами диагностики и лечения, передает interfax-russia.ru. Благодаря ежегодному увеличению финансирования обеспечивается рост объемов и доступность бесплатной качественной медпомощи вне зависимости от региона проживания застрахованного. Об этом заявил председатель ФОМС Илья Баланин. По его словам, система ОМС также рассчитана на оказание превентивной помощи, проведение профилактики и раннее выявление рисков заболеваний. В этом году размер субвенции также позволил внести дополнительные нормативы на диспансерное наблюдение. Это помогает региональным властям и территориальным ФОМС планировать деятельность, в том числе с участием страховых медицинских организаций. Важно и то, что в действующей программе госгарантий на 20% увеличили объемы ЭКО, расширили неонатальный скрининг и возможности прохождения медицинской реабилитации для пациентов с хроническими заболеваниями. Большое внимание уделено пациентам с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, повышены объемы медпомощи людям с гепатитом С, чтобы они могли получить дорогостоящие медицинские препараты. Кроме того, вдвое увеличилось финансирование эксклюзивных операций по ОМС стоимостью от 1,6 до 8,3 миллиона рублей. Всего на 2023 год по базовой программе обязательного медицинского страхования выделено 2,9 миллиарда рублей.