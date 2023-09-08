Хирурги из Нижнего Тагила поставили 90-летних старушек на ноги

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Теперь же пациентки встали на ноги. Об этом рассказали в медучреждении.
Две пожилые женщины, которым 92 и 96 лет, упали дома и получили травмы. Медики отметили, что падения в таком возрасте очень опасны, так как костная ткань истончается. Поэтому сломать шейку бедра пожилым женщинам не сложно.
Обеих выписали из медучреждения уже на 10-й день после госпитализации. Врачи отмечают, что в подобных случаях очень важен опыт эндопротезирования медиков, качественные суставы и послеоперационное выхаживание.
Уже на вторые сутки после операций пожилым женщинам разрешили садиться, через неделю они смогли ходить, используя ходунки. Полноценно они восстановятся примерно через 3-4 месяца.
Я бы и не подумала, что в 96 лет можно заново научиться ходить! — рассказала одна из пациенток Клавдия Петровна.