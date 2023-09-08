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Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Хирурги из Нижнего Тагила поставили 90-летних старушек на ноги

Хирурги из Нижнего Тагила поставили 90-летних старушек на ноги

8 сентября 2023, 13:21
Фото: Пресс-служба Демидовской ГБ
Врачи-хирурги из Демидовской больницы Нижнего Тагила выписали трех пожилых пациенток, которым более 90 лет. У всех них были диагностированы переломы бедер, они не могли ходить.

Теперь же пациентки встали на ноги. Об этом рассказали в медучреждении.

Две пожилые женщины, которым 92 и 96 лет, упали дома и получили травмы. Медики отметили, что падения в таком возрасте очень опасны, так как костная ткань истончается. Поэтому сломать шейку бедра пожилым женщинам не сложно.

Обеих выписали из медучреждения уже на 10-й день после госпитализации. Врачи отмечают, что в подобных случаях очень важен опыт эндопротезирования медиков, качественные суставы и послеоперационное выхаживание.

Уже на вторые сутки после операций пожилым женщинам разрешили садиться, через неделю они смогли ходить, используя ходунки. Полноценно они восстановятся примерно через 3-4 месяца.

Я бы и не подумала, что в 96 лет можно заново научиться ходить! — рассказала одна из пациенток Клавдия Петровна.
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#Нижний Тагил#Перелом#Пациенты#Хирургия#Дарья Сорокина#Медучреждение#Старушки#Перелом бедра
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