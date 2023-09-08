Киллеру из ревдинской банды Тихоновых отказано в УДО

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
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Updated Сегодня, 10:06
Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденного и не нашел оснований для пересмотра постановления суда первой инстанции, — сообщили в пресс-службе суда.
В сообщении облсуда говорится, что за последние годы Мельников, который непосредственно отвечал за исполнение «преступных замыслов», не единожды ходатайствовал об условно-досрочном освобождении, но каждый раз безуспешно. В июне он подал еще одно прошение и, получив отказ, направил апелляцию в вышестоящую инстанцию. Без УДО Мельников покинет колонию в январе 2025 года — по прошествии 20 лет заключения.
Ранее сообщалось о задержании в Каменске-Уральском мошенника, находившегося в федеральном розыске за кражу у банка 10 миллионов рублей.