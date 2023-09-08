tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Киллеру из ревдинской банды Тихоновых отказано в УДО

Киллеру из ревдинской банды Тихоновых отказано в УДО

8 сентября 2023, 10:04
Фото: 1MI
Свердловский областной суд отказался досрочно выпускать на свободу Олега Мельникова — одного из членов преступной банды Тихоновых, которая в 1992–2004 годах занималась грабежами и убийствами в Ревде.
Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденного и не нашел оснований для пересмотра постановления суда первой инстанции, — сообщили в пресс-службе суда.

В сообщении облсуда говорится, что за последние годы Мельников, который непосредственно отвечал за исполнение «преступных замыслов», не единожды ходатайствовал об условно-досрочном освобождении, но каждый раз безуспешно. В июне он подал еще одно прошение и, получив отказ, направил апелляцию в вышестоящую инстанцию. Без УДО Мельников покинет колонию в январе 2025 года — по прошествии 20 лет заключения.

Ранее сообщалось о задержании в Каменске-Уральском мошенника, находившегося в федеральном розыске за кражу у банка 10 миллионов рублей.

#Происшествия#Суд#Криминал#Приговор#Ирина Кирилова#УДО
Подпишитесь
Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза
6 сентября, 12:25
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
6 сентября, 03:07
Водитель из Екатеринбурга хайпует в соцсетях на нарушениях ПДД
Вчера, 10:33
У пострадавшей в столкновении с катером сапбордистки из Тагила началась реабилитация
Вчера, 07:02
Центр грамотности открылся в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:19
Сероводород был выше нормы в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 8 сентября
Сегодня, 05:55