Ледяной городок в Нижнем Тагиле хотят посвятить русскому алфавиту

Напомним, о том, что Нижний Тагил обошел Омск, Калининград и Мурманск в голосовании за статус столицы 20-го «Тотального диктанта», стало известно в феврале. В апреле знание родного языка на примере текста дальневосточного писателя Василия Авченко проверили около 3 тысяч тагильчан.