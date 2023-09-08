Ледяной городок в Нижнем Тагиле хотят посвятить русскому алфавиту

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Горки, линзы, ходы и другие архитектурные элементы будут отражать полностью русский алфавит, все 33 буквы, — рассказала журналистам руководитель управления культуры мэрии Светлана Юрчишина.
По словам чиновницы, тематический ледяной городок предлагается возвести во время проведения третьего этапа «Тотального диктанта». Сейчас в городе проходит второй этап образовательный акции — «Фестиваль грамотности», приуроченный к международному празднику.
В беседе с «Тагил-ТВ» Юрчишина отметила, что подготовка к празднованию Нового года еще только начинается, и поэтому концепция оформления центральной площади может измениться.
Напомним, о том, что Нижний Тагил обошел Омск, Калининград и Мурманск в голосовании за статус столицы 20-го «Тотального диктанта», стало известно в феврале. В апреле знание родного языка на примере текста дальневосточного писателя Василия Авченко проверили около 3 тысяч тагильчан.