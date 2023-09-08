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Updated Сегодня, 13:52

Ледяной городок в Нижнем Тагиле хотят посвятить русскому алфавиту

Ледяной городок в Нижнем Тагиле хотят посвятить русскому алфавиту

8 сентября 2023, 13:52
Фото: 1MI
В этом году Нижний Тагил был избран столицей акции «Тотальный диктант». На этом фоне не исключено, что темой новогоднего городка на Театральной площади станет русский алфавит — идею уже одобрил нижнетагильский мэр Владислав Пинаев.
Горки, линзы, ходы и другие архитектурные элементы будут отражать полностью русский алфавит, все 33 буквы, — рассказала журналистам руководитель управления культуры мэрии Светлана Юрчишина.

По словам чиновницы, тематический ледяной городок предлагается возвести во время проведения третьего этапа «Тотального диктанта». Сейчас в городе проходит второй этап образовательный акции — «Фестиваль грамотности», приуроченный к международному празднику.

В беседе с «Тагил-ТВ» Юрчишина отметила, что подготовка к празднованию Нового года еще только начинается, и поэтому концепция оформления центральной площади может измениться.

Напомним, о том, что Нижний Тагил обошел Омск, Калининград и Мурманск в голосовании за статус столицы 20-го «Тотального диктанта», стало известно в феврале. В апреле знание родного языка на примере текста дальневосточного писателя Василия Авченко проверили около 3 тысяч тагильчан.

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#Свободное время#Культура#Нижний Тагил#Администрация#Мэрия#Архитектура#Тотальный диктант#Елизавета Зиборова#Русский алфавит#Городок#Ледяной
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