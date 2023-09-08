tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:41

Updated Сегодня, 17:41

Минздрав организует проверку больницы, где скончалась девочка после отдыха в Сочи

8 сентября 2023, 17:34
Следственный комитет по Краснодарскому краю начал расследование по поводу смерти семилетней девочки из Свердловской области. Министерство здравоохранения Краснодарского края организовало проверку больницы, где произошла трагическая смерть маленькой отдыхающей после купания в море.

Проводятся внутренние проверки, все необходимые документы переданы следователям для судебно-медицинской экспертизы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Министерство здравоохранения выразило соболезнования родным девочки, которая умерла от ротовирусной инфекции в Сочи. Отмечено, что местные врачи старались спасти жизнь ребенка, но позднее обращение родителей к медицинской помощи не принесло положительного результата.

Подпишитесь
Виновник ДТП с тяжелыми травмами у жительницы Тагила спустя год находится на свободе
Сегодня, 08:22
Водитель из Екатеринбурга хайпует в соцсетях на нарушениях ПДД
Вчера, 10:33
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
6 сентября, 03:07
В Нижнем Тагиле стартовала вакцинация от гриппа
Сегодня, 08:48
Центр грамотности открылся в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:19
Сероводород был выше нормы в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 8 сентября
Сегодня, 05:55