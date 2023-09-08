Минздрав организует проверку больницы, где скончалась девочка после отдыха в Сочи

Следственный комитет по Краснодарскому краю начал расследование по поводу смерти семилетней девочки из Свердловской области. Министерство здравоохранения Краснодарского края организовало проверку больницы, где произошла трагическая смерть маленькой отдыхающей после купания в море.