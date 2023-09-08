Минздрав организует проверку больницы, где скончалась девочка после отдыха в Сочи

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
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Updated Сегодня, 17:41
Проводятся внутренние проверки, все необходимые документы переданы следователям для судебно-медицинской экспертизы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Министерство здравоохранения выразило соболезнования родным девочки, которая умерла от ротовирусной инфекции в Сочи. Отмечено, что местные врачи старались спасти жизнь ребенка, но позднее обращение родителей к медицинской помощи не принесло положительного результата.