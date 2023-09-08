tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Мобилизованный из Невьянска год не получал зарплату из-за полного тезки

Мобилизованный из Невьянска год не получал зарплату из-за полного тезки

8 сентября 2023, 11:31
Фото: 1MI
Мобилизованный житель Невьянска целый год не получал денежное довольствие, поскольку Минобороны не внесло его в базу данных из-за полного тезки.
Герой нашей истории имеет в своей воинской части полного тезку: у них совпадают и фамилия, и имя и отчество. Это тем удивительнее, что фамилия далеко не самая распространенная, — сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

Парламентарий допустил, что с сентября прошлого года военнослужащий не получал никаких денег из-за ошибки должностных лиц воинской части, которые, вероятно, не поверили в такое совпадение и внесли в систему ресурсного обеспечения «Алушта» только одного человека.

После вмешательства военной прокуратуры ЦВО порядок был восстановлен, и в ближайшее время уралец получит деньги за все прошедшие месяцы, заверил депутат в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что мобилизованный из Тавды почти полгода не получал зарплату из-за потери документов.

Мобилизованный из Свердловской области получал двойное довольствие из-за ошибки
Узнать подробнее
#Экономика#Оплата#Тавда#Ирина Кирилова#Мобилизованный#Максим Иванов#Довольствие
Подпишитесь
Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза
6 сентября, 12:25
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
6 сентября, 03:07
Водитель из Екатеринбурга хайпует в соцсетях на нарушениях ПДД
Вчера, 10:33
У пострадавшей в столкновении с катером сапбордистки из Тагила началась реабилитация
Вчера, 07:02
Центр грамотности открылся в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:19
Сероводород был выше нормы в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 8 сентября
Сегодня, 05:55