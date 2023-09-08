Мобилизованный из Невьянска год не получал зарплату из-за полного тезки

Парламентарий допустил, что с сентября прошлого года военнослужащий не получал никаких денег из-за ошибки должностных лиц воинской части, которые, вероятно, не поверили в такое совпадение и внесли в систему ресурсного обеспечения «Алушта» только одного человека.