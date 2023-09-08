Мобилизованный из Невьянска год не получал зарплату из-за полного тезки

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Герой нашей истории имеет в своей воинской части полного тезку: у них совпадают и фамилия, и имя и отчество. Это тем удивительнее, что фамилия далеко не самая распространенная, — сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.
Парламентарий допустил, что с сентября прошлого года военнослужащий не получал никаких денег из-за ошибки должностных лиц воинской части, которые, вероятно, не поверили в такое совпадение и внесли в систему ресурсного обеспечения «Алушта» только одного человека.
После вмешательства военной прокуратуры ЦВО порядок был восстановлен, и в ближайшее время уралец получит деньги за все прошедшие месяцы, заверил депутат в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что мобилизованный из Тавды почти полгода не получал зарплату из-за потери документов.