Мужчина из Екатеринбурга убил своего соседа из ревности к сожительнице

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Мужчина, будучи пьяным, пришел в комнату хостела, где он проживал, и увидел свою сожительницу рядом с соседом. Приревновав к нему женщину, екатеринбуржец ударил соседа бутылкой по голове, а потом нанес ему удар в живот. От полученных травм пострадавший скончался, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
В отношении нападавшего возбудили уголовное дело, а также провели судмедэкспертизу, результаты которой показали, что в момент убийства он находился в состоянии аффекта. Сейчас материалы дела направлены в суд для рассмотрения.
Напомним, в феврале 2023 года в Заречном двое мужчин поругались в ходе спора о том, кто лучше из них готовит курицу. Один из них зарезал ножом своего оппонента, а потом поджег квартиру. Ему грозит до 15 тюрьмы.