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Мужчина из Екатеринбурга убил своего соседа из ревности к сожительнице

Мужчина из Екатеринбурга убил своего соседа из ревности к сожительнице

8 сентября 2023, 14:54
Фото: 1MI
47-летний ранее судимый житель Екатеринбурга убил соседа на почве ревности к своей сожительнице. Происшествие случилось вечером 10 марта 2023 года.

Мужчина, будучи пьяным, пришел в комнату хостела, где он проживал, и увидел свою сожительницу рядом с соседом. Приревновав к нему женщину, екатеринбуржец ударил соседа бутылкой по голове, а потом нанес ему удар в живот. От полученных травм пострадавший скончался, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело, а также провели судмедэкспертизу, результаты которой показали, что в момент убийства он находился в состоянии аффекта. Сейчас материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

Напомним, в феврале 2023 года в Заречном двое мужчин поругались в ходе спора о том, кто лучше из них готовит курицу. Один из них зарезал ножом своего оппонента, а потом поджег квартиру. Ему грозит до 15 тюрьмы.

Житель Свердловской области убил знакомого и сжег его квартиру из-за спора о курице
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