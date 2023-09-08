На карьере под Богдановичем состоятся массовые взрывы

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
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Updated Сегодня, 04:26
Разработку данного месторождения производят при помощи буровзрывных работ, рассказали в ЕДДС Богдановича.
Добываемое на карьере сырье используется в производстве щебня, бетона, извести, дорожных и строительных работ.
Напомним, 31 мая 2023 года под Екатеринбургом на Нижне-Исетском карьере проходили подрывные работы. Жители поселка, расположенного недалеко от карьера, были недовольны, так как были жаркая погода и задымление.
Однако в МЧС отметили, что промышленные работы противопожарные режим не нарушают.