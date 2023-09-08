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Published Сегодня, 04:24

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Updated Сегодня, 04:26

На карьере под Богдановичем состоятся массовые взрывы

На карьере под Богдановичем состоятся массовые взрывы

8 сентября 2023, 04:24
Фото: 1MI
На карьере Северо-Богдановичского известкового месторождения пройдут плановые взрывы 8 сентября 2023 года.

Разработку данного месторождения производят при помощи буровзрывных работ, рассказали в ЕДДС Богдановича.

Добываемое на карьере сырье используется в производстве щебня, бетона, извести, дорожных и строительных работ.

Напомним, 31 мая 2023 года под Екатеринбургом на Нижне-Исетском карьере проходили подрывные работы. Жители поселка, расположенного недалеко от карьера, были недовольны, так как были жаркая погода и задымление.

Однако в МЧС отметили, что промышленные работы противопожарные режим не нарушают.

Массовые взрывы прогремят в поселке под Екатеринбургом
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#Происшествия#Свердловская область#Богданович#Щебень#Карьер#Добыча#Взрывы#Взрывные работы#Елизавета Зиборова#Известковое месторождение#Буровзрывные работы#Сырье
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