На полтора часа задержан рейс «Уральских авиалиний» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Об этом стало известно из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта. Рейс U6-270 должен был вылететь из уральской столицы 7 сентября в 20:30, но время было перенесено.
О причинах задержки полета не сообщается. В авиакомпании пока не дали комментариев.
Напомним, что 5 сентября вылет рейса Сочи-Екатеринбург задержался на 4 часа. Причина — шторм. Кроме этого авиарейса, были задержаны и некоторые другие.