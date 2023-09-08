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На полтора часа задержан рейс «Уральских авиалиний» в Екатеринбурге

На полтора часа задержан рейс «Уральских авиалиний» в Екатеринбурге

8 сентября 2023, 07:14
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на полтора часа задержали рейс «Уральских авиалиний» в аэропорту Кольцово. Самолет отправлялся в Москву.

Об этом стало известно из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта. Рейс U6-270 должен был вылететь из уральской столицы 7 сентября в 20:30, но время было перенесено.

О причинах задержки полета не сообщается. В авиакомпании пока не дали комментариев.

Напомним, что 5 сентября вылет рейса Сочи-Екатеринбург задержался на 4 часа. Причина — шторм. Кроме этого авиарейса, были задержаны и некоторые другие.

Вылет рейса Сочи — Екатеринбург задержался почти на два часа из-за шторма
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#Свердловская область#Москва#Кольцово#Авиакомпания#Уральские авиалинии#Шторм#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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