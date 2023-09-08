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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

На территории бывшего завода в Екатеринбурге появятся жилые дома

На территории бывшего завода в Екатеринбурге появятся жилые дома

8 сентября 2023, 13:33
Фото: 1MI
На территории бывшего предприятия «Ювелиры Урала» в Екатеринбурге будут возведены новые многоэтажные дома.

Проект строительства вынесен на общественные обсуждения мэрией Екатеринбурга. Четыре многоэтажки планируется возвести к 2035 году. Также на территории этих домов будет обустроен паркинг, рассчитанный на 200 автомобилей.

В пояснительной записке проекта также указано, что численность населения в планируемом квартале будет составлять более трех тысяч человек.

Предприятие, которое существовало с 1992 года, было продано в 2021 году. Кроме того, распродавались и украшения, изготовленные на заводе.

Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге начнется строительство нового ЖК комфорт-класса. Сейчас идет разработка проекта.

В Екатеринбурге будет отстроен новый жилой комплекс
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#Завод#Строительство#Проект#Жилые дома#Дома#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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