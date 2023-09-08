На территории бывшего завода в Екатеринбурге появятся жилые дома

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Проект строительства вынесен на общественные обсуждения мэрией Екатеринбурга. Четыре многоэтажки планируется возвести к 2035 году. Также на территории этих домов будет обустроен паркинг, рассчитанный на 200 автомобилей.
В пояснительной записке проекта также указано, что численность населения в планируемом квартале будет составлять более трех тысяч человек.
Предприятие, которое существовало с 1992 года, было продано в 2021 году. Кроме того, распродавались и украшения, изготовленные на заводе.
Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге начнется строительство нового ЖК комфорт-класса. Сейчас идет разработка проекта.