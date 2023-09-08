Отец погибшей девушки из Каменска-Уральского изложил свою версию ее убийства

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Мужчина утверждает, что школьницу задушили, — по его словам, за минуты до гибели она попыталась сфотографировать нападавшего.
Велосипедист ехал за ней, позже потащил в лес, она начала кричать, и тогда он заткнул ей рот и нос. Дана попыталась его сфотографировать. Позже он перекрыл ей дыхательные пути, уложил в яму и забрал телефон, — рассказал Александр «4 каналу».
Напомним, смерть 16-летней свердловчанки потрясла общественность 9 августа, когда ее тело было найдено в лесополосе недалеко от ж/д вокзала в Каменске-Уральском.
В убийстве подростка обвиняют велосипедиста, который, как стало ясно после изучения записей с уличных камер, долго следовал за ней перед самой трагедией. Предполагаемому убийце также вменяют кражу из-за пропавшего телефона школьницы, сейчас фигурант находится в СИЗО.
Напомним, следователи не исключают отравление наркотиками или кофеином, который якобы нашли в крови погибшей. В следкоме пока не озвучили точную причину смерти девушки, расследование по делу продолжается.