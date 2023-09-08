Отец погибшей девушки из Каменска-Уральского изложил свою версию ее убийства

В убийстве подростка обвиняют велосипедиста, который, как стало ясно после изучения записей с уличных камер, долго следовал за ней перед самой трагедией. Предполагаемому убийце также вменяют кражу из-за пропавшего телефона школьницы, сейчас фигурант находится в СИЗО.