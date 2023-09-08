tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Отец погибшей девушки из Каменска-Уральского изложил свою версию ее убийства

Отец погибшей девушки из Каменска-Уральского изложил свою версию ее убийства

8 сентября 2023, 14:40
Фото: 1MI
Отец погибшей девушки из Каменска-Уральского обвинил в ее убийстве велосипедиста, которого в ту ночь зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Мужчина утверждает, что школьницу задушили, — по его словам, за минуты до гибели она попыталась сфотографировать нападавшего.

Велосипедист ехал за ней, позже потащил в лес, она начала кричать, и тогда он заткнул ей рот и нос. Дана попыталась его сфотографировать. Позже он перекрыл ей дыхательные пути, уложил в яму и забрал телефон, — рассказал Александр «4 каналу».

Напомним, смерть 16-летней свердловчанки потрясла общественность 9 августа, когда ее тело было найдено в лесополосе недалеко от ж/д вокзала в Каменске-Уральском.

В убийстве подростка обвиняют велосипедиста, который, как стало ясно после изучения записей с уличных камер, долго следовал за ней перед самой трагедией. Предполагаемому убийце также вменяют кражу из-за пропавшего телефона школьницы, сейчас фигурант находится в СИЗО.

Напомним, следователи не исключают отравление наркотиками или кофеином, который якобы нашли в крови погибшей. В следкоме пока не озвучили точную причину смерти девушки, расследование по делу продолжается.

#Каменск-Уральский#Дети#Убийство#Криминал#Подросток#Ирина Кирилова#Версия
Подпишитесь
Виновник ДТП с тяжелыми травмами у жительницы Тагила спустя год находится на свободе
Сегодня, 08:22
Водитель из Екатеринбурга хайпует в соцсетях на нарушениях ПДД
Вчера, 10:33
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
6 сентября, 03:07
В Нижнем Тагиле стартовала вакцинация от гриппа
Сегодня, 08:48
Центр грамотности открылся в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:19
Сероводород был выше нормы в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 8 сентября
Сегодня, 05:55