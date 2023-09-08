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Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Пенсионерка из Асбеста убила своего сына

Пенсионерка из Асбеста убила своего сына

8 сентября 2023, 15:35
Фото: Midjourney
73-летняя жительница Асбеста убила ножом своего сына во время ссоры. Происшествие случилось ночью 22 мая 2023 года.

Женщина, будучи нетрезвой, стала ссориться со своим сыном, который вернулся с рыбалки, при этом тоже в алкогольном опьянении. Между родственниками началась ссора. Сын стал оскорблять мать.

В какой-то момент пенсионерка не выдержала и, схватив нож, несколько раз его ударила. После этого обвиняемая вышла из дома, а когда вернулась обратно, мужчина уже был мертв, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Сейчас материалы направлены в суд для рассмотрения.

Напомним, вечером 15 октября 2022 года пьяная пенсионерка вытолкнула из окна своего правнука. Результаты проведенной экспертизы показали, что у пожилой женщины имеется психическое расстройство. В связи с этим ей было назначено принудительное лечение в психиатрическом медучреждении.

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