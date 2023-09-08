Пенсионерка из Асбеста убила своего сына

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Женщина, будучи нетрезвой, стала ссориться со своим сыном, который вернулся с рыбалки, при этом тоже в алкогольном опьянении. Между родственниками началась ссора. Сын стал оскорблять мать.
В какой-то момент пенсионерка не выдержала и, схватив нож, несколько раз его ударила. После этого обвиняемая вышла из дома, а когда вернулась обратно, мужчина уже был мертв, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
В отношении женщины возбудили уголовное дело. Сейчас материалы направлены в суд для рассмотрения.
Напомним, вечером 15 октября 2022 года пьяная пенсионерка вытолкнула из окна своего правнука. Результаты проведенной экспертизы показали, что у пожилой женщины имеется психическое расстройство. В связи с этим ей было назначено принудительное лечение в психиатрическом медучреждении.