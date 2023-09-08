Перекрытие дорог, авария с ДПС и превышение сероводорода: главные события Тагила

Год прошел с момента аварии, когда тагильчанку Светлану Белькову на пешеходном переходе сбил нетрезвый водитель. Светлана выбежала из дома буквально на 20 минут, чтобы купить мужу подарок на день рождения. Дома оставались две дочки. Женщина тогда получила тяжелые травмы, а виновник аварии спустя год все еще находится на свободе.