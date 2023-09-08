Перекрытие дорог, авария с ДПС и превышение сероводорода: главные события Тагила

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Сероводород превысил норму в 2,5 раза в воздухе Нижнего Тагила 8 сентября. Замеры проводились возле ж/д вокзала при температуре воздуха +14 градусов. При этом в центре города чувствовался запах от промышленных выбросов.
Год прошел с момента аварии, когда тагильчанку Светлану Белькову на пешеходном переходе сбил нетрезвый водитель. Светлана выбежала из дома буквально на 20 минут, чтобы купить мужу подарок на день рождения. Дома оставались две дочки. Женщина тогда получила тяжелые травмы, а виновник аварии спустя год все еще находится на свободе.
Сезонная вакцинация от гриппа началась в поликлиниках Нижнего Тагила. Кроме медучреждений, прививки ставят еще и в школах и детских садах. В общей сложности медучреждения получили 850 тысяч доз вакцины.
ДТП между автомобилем ДПС и иномаркой произошло на Красном Камне в Нижнем Тагиле. Очевидцы утверждают, что аварию спровоцировал экипаж ДПС, так как у представителей ГИБДД не был включен звуковой сигнал.
16 сентября в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле состоится всероссийский забег «Кросс наций». В этот день с 08:00 до 14:00 в центре города частично перекроют движение для автомобилей.