Под Екатеринбургом неизвестные похитили пенсионерку и потребовали за нее выкуп

Вскоре с Евгением связался и сам похититель, затребовавший 2 миллиона рублей в обмен на жизнь женщины — на сбор суммы наличных мужчине дали пять часов. По данным канала, в тот же день злоумышленник перестал выходить на связь — текущее местоположение свердловчанки остается неизвестным. В полиции и СК пока не комментировали предполагаемое похищение; информации о возбуждении уголовного дела нет.