Под Екатеринбургом неизвестные похитили пенсионерку и потребовали за нее выкуп

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Инцидент случился 7 сентября в неназванном населенном пункте под Екатеринбургом. 67-летняя пенсионерка осталась одна в доме, в то время как ее сын Евгений отправился на работу. Днем мужчина получил видеообращение от анонима, в котором мать подтвердила, что ее похитили, и попросила сына выполнить все требования преступников, пишет Telegram-канала Baza.
Вскоре с Евгением связался и сам похититель, затребовавший 2 миллиона рублей в обмен на жизнь женщины — на сбор суммы наличных мужчине дали пять часов. По данным канала, в тот же день злоумышленник перестал выходить на связь — текущее местоположение свердловчанки остается неизвестным. В полиции и СК пока не комментировали предполагаемое похищение; информации о возбуждении уголовного дела нет.