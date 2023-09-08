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Updated Сегодня, 10:18

Под Екатеринбургом неизвестные похитили пенсионерку и потребовали за нее выкуп

Под Екатеринбургом неизвестные похитили пенсионерку и потребовали за нее выкуп

8 сентября 2023, 10:16
Фото: Midjourney
В Свердловской области неизвестные похитили мать местного жителя и потребовали за нее выкуп в 2 миллиона рублей.

Инцидент случился 7 сентября в неназванном населенном пункте под Екатеринбургом. 67-летняя пенсионерка осталась одна в доме, в то время как ее сын Евгений отправился на работу. Днем мужчина получил видеообращение от анонима, в котором мать подтвердила, что ее похитили, и попросила сына выполнить все требования преступников, пишет Telegram-канала Baza.

Вскоре с Евгением связался и сам похититель, затребовавший 2 миллиона рублей в обмен на жизнь женщины — на сбор суммы наличных мужчине дали пять часов. По данным канала, в тот же день злоумышленник перестал выходить на связь — текущее местоположение свердловчанки остается неизвестным. В полиции и СК пока не комментировали предполагаемое похищение; информации о возбуждении уголовного дела нет.

#Криминал#Похищение#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Инцидент
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