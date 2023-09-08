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После смерти 7-летней Маши из Екатеринбурга в Сочи возбуждено уголовное дело

После смерти 7-летней Маши из Екатеринбурга в Сочи возбуждено уголовное дело

8 сентября 2023, 09:53
Фото: 1MI
Возбуждено уголовное дело по факту смерти 7-летней девочки Маши Хрусталевой из Екатеринбурга. Она скончалась в Сочи после того, как заразилась ротавирусом на отдыхе в Лазаревском.

После купания в море и заражения девочка оказалась в больнице, где впала в кому. Ее хотели транспортировать в Москву к другим медикам, но состояние ее здоровья не позволяло этого сделать.

Теперь, по факту смерти ребенка территориальным следственным отделом по городу Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело. Будет назначена судебная экспертиза, а также проведен ряд необходимых следственных действий.

Напомним, что Маша скончалась 6 сентября. Плохо ребенку стало еще 18 августа.

СК начал проверку после смерти девочки из Екатеринбурга в Сочи
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#Происшествия#Больница#Дети#Свердловская область#Москва#Уголовное дело#Кома#Сочи#Медики#Краснодарский край#СКР#Ротавирус#Море#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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