После смерти 7-летней Маши из Екатеринбурга в Сочи возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
После купания в море и заражения девочка оказалась в больнице, где впала в кому. Ее хотели транспортировать в Москву к другим медикам, но состояние ее здоровья не позволяло этого сделать.
Теперь, по факту смерти ребенка территориальным следственным отделом по городу Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело. Будет назначена судебная экспертиза, а также проведен ряд необходимых следственных действий.
Напомним, что Маша скончалась 6 сентября. Плохо ребенку стало еще 18 августа.