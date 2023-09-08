Пропавшая в Екатеринбурге 22-летняя девушка попросила ее кремировать

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
В объявлении поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» указаны особые приметы девушки: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. В день исчезновения Махфузахон была одета в зеленую накидку, черную водолазку, того же цвета брюки и бежевые кроссовки. С собой был рюкзак.
Источник издания «КП-Екатеринбург» утверждает, что перед исчезновением екатеринбурженка оставила сестре наставление, в котором заявила, что не хочет «гнить в земле», и попросила ее кремировать. По одной из версий, девушка сбежала из дома из-за семьи, якобы запрещавшей ей встречи с парнем. В то же время родители публично обратились к дочери с просьбой дать знать, если с ней все в порядке.
Ранее сообщалось о пропаже 16-летней девушки из села Покровское — спустя сутки ее нашли целой и невредимой.