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Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

Пропавшая в Екатеринбурге 22-летняя девушка попросила ее кремировать

Пропавшая в Екатеринбурге 22-летняя девушка попросила ее кремировать

8 сентября 2023, 15:27
Фото: 1MI
В Екатеринбурге седьмой день ищут 22-летнюю Махфузахон Исмоилова, которая 2 сентября вышла из дома, и с тех пор с ней не могут связаться родные и друзья.

В объявлении поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» указаны особые приметы девушки: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. В день исчезновения Махфузахон была одета в зеленую накидку, черную водолазку, того же цвета брюки и бежевые кроссовки. С собой был рюкзак.

Источник издания «КП-Екатеринбург» утверждает, что перед исчезновением екатеринбурженка оставила сестре наставление, в котором заявила, что не хочет «гнить в земле», и попросила ее кремировать. По одной из версий, девушка сбежала из дома из-за семьи, якобы запрещавшей ей встречи с парнем. В то же время родители публично обратились к дочери с просьбой дать знать, если с ней все в порядке.

Ранее сообщалось о пропаже 16-летней девушки из села Покровское — спустя сутки ее нашли целой и невредимой.

#Происшествия#Дети#Поиск#Пропавшие#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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