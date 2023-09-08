tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:30

Published Сегодня, 17:30

Modified Сегодня, 17:32

Updated Сегодня, 17:32

Росстат сообщает: цены на апельсины в России достигли рекордных значений

8 сентября 2023, 17:30
Согласно отчету Росстата, в России цены на апельсины резко выросли. Потребительские цены на этот фрукт увеличились на 21% в августе 2023 года. Это уже второй месяц подряд, когда стоимость апельсинов повышается.

В июле они подорожали на 22,6%, что является самым большим ростом среди всех товаров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Общая инфляция в стране в августе составила 0,28% по сравнению с июлем, где значение было 0,63%. Годовая инфляция составляет 5,15%.

По результатам августа, цены на апельсины выросли на 71% по сравнению с прошлым годом. Последний раз такие рекордные цены наблюдались в 2015 году, когда они выросли на 56,3%. Также в августе 2020 года был зафиксирован высокий рост — на 47,1%.

Подпишитесь
Виновник ДТП с тяжелыми травмами у жительницы Тагила спустя год находится на свободе
Сегодня, 08:22
Водитель из Екатеринбурга хайпует в соцсетях на нарушениях ПДД
Вчера, 10:33
Руки не для скуки: интервью с массажисткой мужского салона в Нижнем Тагиле 18+
6 сентября, 03:07
В Нижнем Тагиле стартовала вакцинация от гриппа
Сегодня, 08:48
Центр грамотности открылся в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:19
Сероводород был выше нормы в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 8 сентября
Сегодня, 05:55