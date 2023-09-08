Росстат сообщает: цены на апельсины в России достигли рекордных значений

По результатам августа, цены на апельсины выросли на 71% по сравнению с прошлым годом. Последний раз такие рекордные цены наблюдались в 2015 году, когда они выросли на 56,3%. Также в августе 2020 года был зафиксирован высокий рост — на 47,1%.