Росстат сообщает: цены на апельсины в России достигли рекордных значений

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
В июле они подорожали на 22,6%, что является самым большим ростом среди всех товаров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Общая инфляция в стране в августе составила 0,28% по сравнению с июлем, где значение было 0,63%. Годовая инфляция составляет 5,15%.
По результатам августа, цены на апельсины выросли на 71% по сравнению с прошлым годом. Последний раз такие рекордные цены наблюдались в 2015 году, когда они выросли на 56,3%. Также в августе 2020 года был зафиксирован высокий рост — на 47,1%.