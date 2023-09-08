Сероводород был выше нормы в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 8 сентября

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Замеры проводились при температуре воздуха +14 градусов и северо-западном ветре со скоростью 2 м/с. При этом в центре Нижнего Тагила ощущался неприятный химический запах от промышленных выбросов.
Во время текущих замеров газоанализатор ловил в воздухе сероводород и диоксид азота. После 20-минутного забора показатель сероводорода составил 0,02 мг/м3, что превышает его норму в 2,5 раза (ПДК вещества — 0,008 мг/м3).
Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанныe сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации o состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.