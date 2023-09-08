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Published Сегодня, 05:55

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Updated Сегодня, 05:57

Сероводород был выше нормы в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 8 сентября

Сероводород был выше нормы в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 8 сентября

8 сентября 2023, 05:55
Фото: tagilcity.ru
Во время замеров воздуха возле ж/д вокзала в Нижнем Тагиле 8 сентября норму в 2,5 раза превысил сероводород.

Замеры проводились при температуре воздуха +14 градусов и северо-западном ветре со скоростью 2 м/с. При этом в центре Нижнего Тагила ощущался неприятный химический запах от промышленных выбросов.

Во время текущих замеров газоанализатор ловил в воздухе сероводород и диоксид азота. После 20-минутного забора показатель сероводорода составил 0,02 мг/м3, что превышает его норму в 2,5 раза (ПДК вещества — 0,008 мг/м3).

Сероводород превысил норму в 2,5 раза 8 сентябряСероводород превысил норму в 2,5 раза 8 сентября
Сероводород превысил норму в 2,5 раза 8 сентября
Фото: tagilcity.ru

Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанныe сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации o состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Анна Григорьева#Сероводород#Диоксид азота#Газоанализатор#ПДК#Замеры воздуха
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