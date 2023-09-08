Сероводород был выше нормы в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 8 сентября

Во время текущих замеров газоанализатор ловил в воздухе сероводород и диоксид азота. После 20-минутного забора показатель сероводорода составил 0,02 мг/м3, что превышает его норму в 2,5 раза (ПДК вещества — 0,008 мг/м3).