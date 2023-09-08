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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Сильные ветра ожидаются в выходные в Свердловской области

Сильные ветра ожидаются в выходные в Свердловской области

8 сентября 2023, 12:50
Фото: 1MI
Сильный ветер с порывами до 16 м/с накроет Свердловскую область в субботу, 9 сентября.

В областном управлении МЧС жителей призвали соблюдать правила безопасности в непогоду, в частности не укрываться от ветра возле деревьев, рекламных щитов и ветхих построек. В свою очередь водителям не следует идти на опасные маневры и парковаться возле ненадежных конструкций.

Спасатели также напомнили, что в регионе по-прежнему действует противопожарный режим, запрещающий открытое использование огня. Садоводам советуют отложить работы на участках до тех пор, пока ветер не стихнет.

По данным «Яндекс Погоды», 9 сентября в Нижнем Тагиле будет облачно с прояснениями, днем воздух в городе прогреется до 18–19 градусов. Осадков в этот день не предвидится.

#Свердловская область#Погода#Ветер#Предупреждение#Окружающая среда#Природа#Ирина Кирилова
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