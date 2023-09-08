Сильные ветра ожидаются в выходные в Свердловской области

В областном управлении МЧС жителей призвали соблюдать правила безопасности в непогоду, в частности не укрываться от ветра возле деревьев, рекламных щитов и ветхих построек. В свою очередь водителям не следует идти на опасные маневры и парковаться возле ненадежных конструкций.