Сильные ветра ожидаются в выходные в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В областном управлении МЧС жителей призвали соблюдать правила безопасности в непогоду, в частности не укрываться от ветра возле деревьев, рекламных щитов и ветхих построек. В свою очередь водителям не следует идти на опасные маневры и парковаться возле ненадежных конструкций.
Спасатели также напомнили, что в регионе по-прежнему действует противопожарный режим, запрещающий открытое использование огня. Садоводам советуют отложить работы на участках до тех пор, пока ветер не стихнет.
По данным «Яндекс Погоды», 9 сентября в Нижнем Тагиле будет облачно с прояснениями, днем воздух в городе прогреется до 18–19 градусов. Осадков в этот день не предвидится.